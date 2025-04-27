أمين نقابة المهندسين بالإسكندرية يشارك في افتتاح الملتقى الهندسي للأعمال والوظائف لعام 2025

شارك الدكتور مصطفى الحضري أمين نقابة المهندسين بالإسكندرية في افتتاح الملتقى الهندسي للأعمال والوظائف لعام 2025 المقام بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس الجامعة، وذلك تلبية للدعوة التي تلقتها النقابة من الاستاذ الدكتور وليد عبدالعظيم عميد الكلية.

و شهد الملتقى مشاركة نقابة المهندسين بالإسكندرية للتعريف بدورها لطلاب كلية الهندسة و على الأخص الفرص والمنح التدريبية المختلفة التي تقدمها.

افتتاح الملتقى الهندسي للأعمال والوظائف لعام 2025



وفي كلمته نقل الدكتور مصطفى الحضري تحيات مجلس نقابة المهندسين بالاسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي.

و أشار أن مشاركة النقابة بالملتقى إيمانًا بدورها تجاه خدمة المهندسين وطلاب كلية الهندسة لربطهم بسوق العمل الهندسي والمؤسسات الهندسية.

كما أكد على سعي النقابة على تحقيق ذلك من خلال الدورات التدريبية والتدريب العملي التي توفره النقابة، كما يتم طرح العديد من المبادرات والمنح مثل "مبادرة التدريب والشباب" والتي تعمل على تدريب طلاب الهندسة وحديثي التخرج في كافة التخصصات، وقد نجحت النقابة في تدريب أكثر من 10 ألاف طالب ومهندس، ويتضمن التدريب جانب نظري وجانب عملي ويتم اعتماده من ضمن ساعات التدريب للطلاب كأحد متطلبات التخرج.



وكان الإفتتاح بحضور الدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، الدكتور وليد عبدالعظيم عميد كلية الهندسة، و الدكتور وائل المغلاني وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب والقائم بأعمال وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عصام وهبة وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

و أعضاء مجلس النقابة المهندس محمد السعدي رئيس لجنة العلوم الهندسية والتدريب والمهندس محمد سعيد رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام.

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