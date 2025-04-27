بالأسماء، ضحايا حادث انهيار مصنع تحت الإنشاء في مدينة العبور

حصلت فيتو على أسماء ضحايا حادث انهيار سقف مصنع تحت الإنشاء، فى مدينة العبور بـ القليوبية وهم كالتالي:

المتوفون هم كل من صبحي إبراهيم كمال إبراهيم ١٦ سنة ، محمد فتحي الشحات ١٥ سنة، ، حسن احمد حسن سلامة ٣٣ سنة ،محمد سيد محمد سيد ابراهيم،١٥ سنة وكلهم من دهمشة مشتول السوق، إضافة إلى مصاب واحد وهو ابراهيم صبحي ابراهيم علي ٣٢ سنة مصاب باختناق.

بالأسماء، ضحايا حادث انهيار مصنع تحت الإنشاء بالعبور

وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق

وانتقلت قوات الحماية المدنية وأجهزة الأمن وتم انتشال الجثث والمصاب وجارى اتخاذ الإجراءات فيما تم التحفظ على الجثث بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة







وتوصلت التحريات إلى وقوع انهيار سقف مصنع تحت الإنشاء بطريق بلبيس - السلام على حدود محافظة الشرقية، وتم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق.

كانت مديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من المستشفى بوصول جثث 4 عمال وآخر مصاب إثر إنهيار سقف مصنع تحت الإنشاء بنطاق قسم أول العبور، فى القليوبية عليهم أثناء العمل فيما أصيب اخر بحالة اختناق

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