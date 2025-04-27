ليفربول يعادل إنجاز مانشستر يونايتد بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي

توج ليفربول بطلًا لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء اليوم الأحد، وذلك بعد فوزه على توتنهام هوتسبير (5-1) في الجولة 34 من البريميرليج.

أهداف مباراة ليفربول ضد توتنهام

خماسية ليفربول حملت توقيع لويس دياز، ماك أليستر، كودي جاكبو، محمد صلاح، وديستيني أودوجي (هدف عكسي) في الدقائق 16 و24 و34 و63 و69.

فيما سجل دومينيك سولانكي، الهدف الوحيد لتوتنهام في الدقيقة 12.

ووسع الريدز، الفارق مع آرسنال إلى 15 نقطة بعد هذا الانتصار، ليؤكد تتويجه رسميا باللقب قبل 4 جولات من النهاية.

ليفربول يعادل ألقاب مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ونجح ليفربول بذلك في اعتلاء عرش أكثر الفرق المتوجة بلقب الدوري الإنجليزي على مدار التاريخ، بوصوله إلى اللقب 20، بالتساوي مع غريمه مانشستر يونايتد.

لكن منذ بداية عصر البريميرليج، لم يظفر ليفربول باللقب سوى مرتين، عامي 2020 و2025، فيما نال اللقب 18 مرة في النسخة السابقة من الدوري.

واستطاع المدرب الهولندي أرني سلوت، أن يعادل سلفه يورجن كلوب، المتوج بلقب البريميرليج مرة واحدة فقط، جاءت قبل 5 سنوات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.