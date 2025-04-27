جنايات الزقازيق تحيل أوراق المتهم بإنهاء حياة صديقه إلى المفتي

أحالت محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية برئاسة المستشار محمد سراج الدين رئيس المحكمة أوراق تاجر خردة متهم بقتل صديقه إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، وذلك لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه من عدمه وحددت جلسة 28 يونيو القادم للنطق بالحكم.

تفاصيل جريمة هزت الرأى العام بالشرقية

ترجع أحداث القضية للعام المنقضي 2024 عندما أحالت النيابة العامة المتهم"حسن. م.ع" 36 سنة (تاجر خردة) مقيم بمركز الحسينية الي محكمة جنايات الزقازيق لاتهامه بقتل المجني عليه"محمد. ج" إثر خلافات مالية بينهما بمركز الحسينية.

أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بشأن المتهم

وكشف أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة للمتهم قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض "مطواة قرن غزال"وما أن ظفر به حتى انهال عليه طعنًا بالسلاح الأبيض محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته إثر خلافات مالية بينهما على النحو المبين بالتحقيقات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات.

عقوبة القتل العمد

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.