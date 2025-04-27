مصرع وإصابة 3 أشخاص في انهيار مصنع تحت الإنشاء بالعبور (صور)

شهد طريق" بلبيس- السلام" واقعة مؤسفة بعد وفاة شخصين وإصابة آخر، إثر وقوع حادث انهيار سقف مصنع تحت الإنشاء، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى بلبيس المركزي بمحافظة الشرقية لتلقي العلاجات اللازمة والتحفظ على جثث المتوفين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

سقوط سقف مصنع تحت الإنشاء بالشرقية ومصرع شخصين

تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارا بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي باستقبال "صبحى.ك" و"محمد.ف" مقيمان مركز مشتول السوق (جثث هامدة) إثر انهيار سقف مصنع تحت الإنشاء بنطاق قسم أول العبور عليهما فيما أصيب شخص آخر بإصابات متنوعة.

سقوط سقف مصنع تحت الانشاء بالشرقية ومصرع شخصين، فيتو

وبالانتقال والفحص تبين حدوث الوفاة إثر وقوع حادث انهيار سقف مصنع تحت الإنشاء بعد شونة المرور بطريق “بلبيس - السلام” على حدود محافظة الشرقية.

جرى نقل المصاب إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاجات اللازمة والتحفظ على جثث المتوفين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

سقوط سقف مصنع تحت الإنشاء بالشرقية ومصرع شخصين، فيتو

سقوط سقف مصنع تحت الانشاء بالشرقية ومصرع شخصين،فيتو

الطب الشرعي.. هو حلقة الوصل بين الطب والقانون

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

سقوط سقف مصنع تحت الانشاء بالشرقية ومصرع شخصين،فيتو

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقًا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

سقوط سقف مصنع تحت الانشاء بالشرقية ومصرع شخصين،فيتو

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

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