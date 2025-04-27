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رياضة

أول تعليق من سامي قمصان بعد رحيله عن تدريب الأهلي

سامي قمصان
سامي قمصان

علق الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الأهلي السابق علي رحيله من تدريب القلعة الحمراء بعد قبول اعتذاره عن عدم الاستمرار في منصبه. 

وكتب قمصان عبر حسابه علي فيسبوك قائلا:" لكل شيء بداية.. ولكل بداية نهاية.. ولكن يبقى الانتماء والحب والتقدير في بيتنا الكبير النادي الأهلي.

وواصل " أشكر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على الثقة والدعم المتواصل منذ العام 2018، وكذلك أتوجه بالشكر لكل من ساندني في مهمتي مع الأهلي.. جميع المدربين واللاعبين والإداريين والعمال الذين تشرفت بالعمل معهم كنا وسنظل دائمًا أسرة واحدة يربط بيننا حب الأهلي واحترامنا المتبادل وعلاقات أخوية لا يمحوها الزمن.

وزاد " سنوات من النجاح والإنجاز والبطولات والفرحة عشناها سويًا وحتى اللحظات العصيبة التي مررنا بها تجاوزناها كعادة الأهلي بدعم الجماهير.

واختتم "وأخيرًا كل الشكر والعرفان لجمهور النادي الأهلي العظيم الذي لم يتخلى عن دوره يومًا في دعمنا.. جمهور الأهلي هو السند الكبير الذي لن يخذل هذا النادي وكل من ينتمي له ولشعاره، أتمنى كل التوفيق للجهاز الفني الجديد وكلهم أصدقاء وإخوة يستحقون كل الدعم من الجمهور.

أعلن النادي الأهلي عن تعيين الكابتن محمد يوسف، مديرًا رياضيًا، والكابتن عماد النحاس، مدربًا عامًا، وقائمًا بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، والكابتن محمد شوقي مدربًا. 

كما أعلن الأهلي استمرار ميشيل يانكون مدربًا لحراس المرمى، وذلك لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة القادمة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة بتروجيت الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع بتروجيت في بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

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