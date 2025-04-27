زغلول صيام يكتب: هو المدرب الأجنبي مكتوب على البطاقة في الأهلي والزمالك ؟! ولماذا لم يعتذر الخطيب ومن قبله حسين لبيب؟!

كولر وجهازه المعاون شال الليلة ودمتم… نقفل الصفحة ونبحث عن (كولر جديد) هذا هو حال مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب… اعتذر محمد رمضان، المدير الرياضي، وحتى الآن لا أعرف وظيفته كانت ماذا؟! واعتذر سامي قمصان؟! طب هو قمصان ماله!! بعض اللاعبين خرجوا للاعتذار، ولكن لم أجد اعتذارًا واحدًا من مجلس الإدارة للجماهير التي احترقت بنار الحزن في استاد القاهرة في ليلة الخروج من دوري أبطال إفريقيا… ومن قبلهم حسين لبيب ومجلس الإدارة، لا أنهم أقالوا بسيرو، ولا أنهم اعتذروا!!

وإذا كان هذا عرفًا معمولًا به في الزمالك، فإن ما حدث في الأهلي جديد على إدارة النادي الأهلي، في التغيير قبل نهاية الموسم… مرّ أكثر من 36 ساعة على إهانة مارسيل كولر في استاد القاهرة، وهو الحدث الذي التقطته المواقع العالمية لتبرزه في صورة لا تليق بجماهير مصر ولا بشعب مصر، ولم تفعل إدارة الأهلي ما يمحو عار تلك الصورة.

أعود من جديد إلى تشكيلة الجهاز الفني الجديد، والتي لم تصدر رسميًا حتى تاريخه، ولكن أعرف أنه جهاز وطني مؤقت، وأتساءل: هل الخواجة مكتوب على بطاقة الأهلي ومن بعده الزمالك؟! ربما هناك بند في لائحة النظام الأساسي لهذا أو ذاك يجبره على الاستعانة بأجنبي!

يا سادة، لدينا مواهب كثيرة في عالم التدريب تصلح، ولكن من يمنحها الفرصة؟! حين تجد المغرب قد أهلت الركراكي للحصول على لقب أفضل مدرب في القارة مرتين بعد أن فاز بالدوري المغربي وبطولة إفريقيا، وتونس أهلت معين الشعباني… ونحن الأهلي يستعين بمدرب كان سببًا في هبوط 6 فرق لدوري القسم الثاني، وهو يفتخر بذلك!

بجد، شيء يصيب أي بني آدم بالاكتئاب والحزن، خاصة أن المجني عليهم هم جماهير هذا الفريق أو ذاك.

الحمد لله الذي عافاني من تشجيع هذا أو ذاك، لأنهم في النهاية جميعهم عملة واحدة! وجه واحد… ولا أحد يقنعني أن الفوز ببطولة إفريقيا إعجاز، لأن محللًا صغيرًا في الأرقام سيكشف لك أن الأندية المصرية هي الأفضل، لأنها ليست في مقارنة مع أي نادٍ آخر من حيث الإنفاق… ربنا يصلح الأحوال وتعود كرة القدم المصرية لسابق عهدها.



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