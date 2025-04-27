الأحد 27 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

طائرة الأهلي تواجه الترجي التونسي في نصف نهائي بطولة إفريقيا

رجال طائرة الأهلي
رجال طائرة الأهلي

يواجه الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي نظيره الترجي التونسي غدًا الإثنين، في الدور نصف النهائي لبطولة إفريقيا للأندية التي تستضيفها مدينة مصراتة الليبية. 

وتأهل «رجال طائرة الأهلي» إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز على أسبوير الكونغولي اليوم بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراة التي أُقيمت على صالة مصراتة.

فيما تأهل الترجي بعد فوزه على وداد تلمسان الجزائري بثلاثة أشواط دون مقابل.

وتضم قائمة «رجال طائرة الأهلي»: حسام يوسف، عبد الحليم عبو، مصطفى جابر، زياد أسامة، سيف عابد، محمد عسران، أحمد عزب، عبد الرحمن الحسيني، إسلام محمد، يوندر جارسيا، محمد رمضان، خالد عادل، محمد عثمان، عبد الرحمن سعودي. 

ويضم الجهاز الفني كلا من: فيرناندو مونزو مديرًا فنيًّا، ومحمد السيد عبد الفتاح مدربًا عامًّا، ومحمد الحسيني مدربًا مساعدًا، وعبد اللطيف عثمان مديرًا للفريق، وأحمد أسامة إداريًّا، وإيهاب فخر الدين طبيب الفريق، وإسلام محمدي إخصائي علاج طبيعي، وروسبر كامبوس وأحمد رضا محللي أداء، وشريف صلاح مخطط أحمال، وأسامة طعيمة إخصائي تأهيل بدني، ومحمد شهير مدلكًا، وأحمد رشاد مسؤولًا للمهمات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي الترجي التونسي الترجى النادي الأهلي رجال طائرة الاهلي طائرة الأهلي

مواد متعلقة

كانت رحلة رائعة، الشناوي يودع كولر بعد رحيله عن الأهلي

رسميا، الأهلي يعلن تعيين النحاس قائما بأعمال المدير الفني، ومحمد يوسف مديرا رياضيا

فى قضية النفقة، المحكمة تحدد مصير لاعب الأهلي السابق صالح جمعة 18 مايو المقبل

ads

الأكثر قراءة

السويس وبنما، أول رد رسمي على طلب ترامب عبور السفن الأمريكية القنوات البحرية مجانا

185 هدفا، محمد صلاح الهداف الأجنبي لـ الدوري الإنجليزي

الحكومة تحسم الجدل بشأن أزمة تخفيف أحمال الكهرباء خلال الصيف المقبل

رئيس الوزراء يصدر 5 قرارات جديدة

"سيلفي الجمهور"، محمد صلاح يحتفل بهدفه في توتنهام بالدوري الإنجليزي

مصرع وإصابة 3 أشخاص في انهيار مصنع تحت الإنشاء بالعبور (صور)

رئيس إسكان النواب يكشف موعد صدور تعديلات قانون الإيجار القديم

ليفربول بطلا للدوري الإنجليزي بعد الفوز على توتنهام بخماسية

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في السوق اليوم الأحد 27 أبريل 2025

أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الأحد 27 أبريل 2025

طن الذرة بـ 14100 جنيه، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

أسعار شرائح الألومنيوم البارد تسجل 158 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

من هو حسين الشيخ نائب رئيس السلطة الفلسطينية؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغراب في المنام وعلاقته بمتاعب وسماع أخبار سيئة

عقوبة الظالمين في الدنيا والآخرة وحكمة الله في التأخير

ما معنى كلمة سيناء والمراد بالشجرة التي تخرج من أرضها؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية