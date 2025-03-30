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اقتصاد

البطيخ يبدأ من 28 جنيهًا، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

سعر الفاكهة اليوم،
سعر الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة اليوم، سجل سعر الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الأحد، الموافق 30 مارس 2025، تباينًا ملحوظًا، في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.

سعر الفاكهة اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفاكهة اليوم الأحد الموافق 30 مارس 2025، في سوق العبور للجملة في السطور الآتية:

سعر الفاكهة اليوم 
سعر الفاكهة اليوم 

سعر الفاكهة 

  • تراوح سعر كيلو  البرتقال البلدي من 9 جنيهات إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو برتقال سكري من 9 جنيهات إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو برتقال أبو سرة من 15 إلى 21 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو النارنج  من 4 إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر اليوسفي من 20 إلى 35 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيمكوات «البرتقال الملكي» من 20 إلى 25 جنيهًا.
سعر الفاكهة اليوم 
سعر الفاكهة اليوم 

أسعار الفاكهة

  • بلغ سعر كيلو العنب مستورد أصفر نحو 120 جنيهًا.
  • بلغ سعر عنب مستورد أسود نحو 120 جنيها للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو  التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو تفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو التفاح سوري/ لبناني من 40 إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر بلح رملي من 15 إلى 18 جنيهًا.
  • تراوح سعر البلح السيوي من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بلح ثلاجة من 15 إلى 20 جنيهًا.
سعر الفاكهة اليوم 
سعر الفاكهة اليوم 

الفاكهة اليوم 

  1. تراوح سعر كيلو جوافة من 12 إلى 24 جنيهًا.
  2. تراوح سعر الرمان من 30 إلى 50 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوح  سعر الفراولة من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر كيلو كنتالوب من 14 إلى 24 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو المانجو كيت من 50 إلى 100 جنيه.
  6. تراوح سعر كيلو المانجو مستورد سوداني من 50 إلى 80 جنيهًا.
  7. تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوجرامات من 88 جنيهًا إلى 110 جنيهات.
  8. تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوجرامات من 54 جنيهًا إلى 72 جنيهًا.
  9. تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوجرامات من 28 إلى 42 جنيهًا.
سعر الفاكهة اليوم 
سعر الفاكهة اليوم 

أسعار الفاكهة اليوم 

  • تراوح سعر كيلو خوخ بلدي عريشي من 30 إلى 50 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو برقوق مستورد من 50 إلى 90 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو حرنكش من 30 إلى 40 جنيهًا.
  • بلغ سعر كمثرى مستوردة نحو 135 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشطة بلدي من 35 إلى 55 جنيهًا.
  • تراوح سعر قشطة عبد الرازق من 100 إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو موز مغربي من 17 إلى 21 جنيهًا.
  • تراوح سعر موز بلدي من 13 إلى 17 جنيهًا للكيلو.
  • تراوحت أسعار الموز المستورد من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 19 إلى 25 جنيهًا.

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