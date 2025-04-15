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رياضة

الشارقة الإماراتي يفوز على التعاون السعودي 0/2 ويصعد لنهائي دوري أبطال آسيا 2

الشارقة الإماراتي،
الشارقة الإماراتي، فيتو

ودع نادي التعاون السعودي بطولة دوري أبطال آسيا 2، بعد خسارته بهدفين نظيفين في إياب نصف النهائي، أمام مضيفه الشارقة الإماراتي، مساء اليوم الثلاثاء.

وكان التعاون قد نجح في الفوز ذهابًا على ملعبه في القصيم بذهاب نصف النهائي بهدف دون رد، قبل أن يخسر بطريقة درامية بهدفين في الدقيقتين 95 و99 من عمر المواجهة عن طريق عثمان كمارا وفارس بالعربي.

 

طرفا نهائي دوري أبطال آسيا 2

وينتظر الشارقة الفائز من مواجهة سيدني الأسترالي وليون سيتي السنغافوري لمعرفة منافسه على لقب دوري أبطال آسيا 2 في المباراة النهائية المقرر لها السابع عشر من مايو المقبل.

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