مفتش الصحة يكشف سبب مصرع زوجين في الشرقية

صرحت النيابة العامة بمحافظة الشرقية، بدفن جثتي زوجين عثر عليهما داخل غرفة نومهما بمزرعة كائنة بدائرة مركز شرطة فاقوس.

مصرع زوجين خنقا داخل مزرعة في الشرقية

وكشف تقرير مفتش الصحة الذي وقع الكشف الطبي على جثتي الزوجين، أن اسفكسيا الخنق وراء وفاة الزوجين بسبب استنشاقهما دخان مولد كهربائي في غرفة داخل مزرعة كائنة بدائرة مركز شرطة فاقوس، كما أشار التقرير الطبي إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة لعدم وجود إصابات ظاهرية بجثمانيهما.

دفن جثتي زوجين لقيا مصرعهما خنقا بالشرقية

وتلقت غرفة عمليات اسعاف الشرقية إخطارا بوفاة زوجين داخل غرفة نومهما بمزرعة كائنة بدائرة مركز فاقوس وجرى نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى فاقوس المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص تبين وفاة كل من:-"ابراهيم.م.ع"مقيم مركز الحسينية وزوجته"وفاء.ال.ع" مقيمة بنفس العنوان، يعملان في المزرعة وأن الأول فوجئ بانقطاع التيار الكهربائي عن المزرعة فقام بتشغيل مولد كهربي لإنارتها وغرفة المعيشة التي يقطن فيها رفقة زوجته وأنهما تعرضا للموت اختناقا نتيجة استنشاقهما الدخان الصادر من المولد الكهربائي الموجود في الغرفة أثناء خلودهما للنوم وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن الجثامين.

دفن جثتي زوجين لقيا مصرعهما خنقا بسبب دخان المولد الكهربائي

شيع أهالي قرية سماكين الغرب بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية جثماني زوجين لقيا مصرعهما إثر تعرضهما للاختناق بسبب دخان المولد الكهربائي بعد أن تبين عدم وجود شبهة جنائية.

الطب الشرعي..هو حلقة الوصل بين الطب والقانون

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دورالطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

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