الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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محافظات

وفاة وإصابة 3 أشخاص في انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء بالشرقية

انهيارسقف مسجد تحت
انهيارسقف مسجد تحت الإنشاء بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية واقعة مؤسفة بعدما لقى شخص مصرعه فيما أصيب 2 آخرين بجروح بالغة جراء انهيار سقف مسجد حجازى تحت الإنشاء بناحية ديرب السوق التابعة لمركز ديرب نجم وانتقلت سيارات الإسعاف وجرى نقل المصابين إلى المستشفى والتحفظ علي جثمان المتوفي بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

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مصرع مواطن في انهيار مسجد تحت الإنشاء بديرب نجم

تلقت غرفة عمليات محافظة الشرقية إخطارا بورود بلاغ بانهيارسقف مسجد تحت الإنشاء ناحية ديرب السوق التابعة لمركز ديرب نجم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالشرقية إلى موقع الحادث وتبين وقوع انهيار لسقف مسجد ونتج عنه وفاة شخص وإصابة 2 آخرين وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى ديرب نجم المركزى وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار الحماية المدنية التي انتقلت إلى مكان الحادث لرفع الأنقاض واتخاذ اللازم.

 

انهيارسقف مسجد تحت الإنشاء بالشرقية ووفاة واصابة 3،فيتو
انهيارسقف مسجد تحت الإنشاء بالشرقية ووفاة واصابة 3،فيتو

الطب الشرعي..هو حلقة الوصل بين الطب والقانون

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

 

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

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