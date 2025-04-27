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محافظ دمياط يستقبل رئيس الوحدة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية

محافظ دمياط يستقبل
محافظ دمياط يستقبل رئيس الوحدة المركزية للسكان

استقبل الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بمكتبه صباح اليوم، الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، رئيس الوحدة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية، ورئيس مشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية. اللقاء جاء على هامش إطلاق خطة تدريبية لدعم وبناء قدرات العاملين بوحدات السكان في محافظة دمياط.

محافظ دمياط يرحب بتعزيز التعاون المشترك مع الوحدة المركزية للسكان

في بداية اللقاء، رحب الدكتور أيمن الشهابي برئيسة الوحدة المركزية للسكان، مؤكدًا على أهمية التعاون بين الجانبين لتعريف المواطنين بالقضية السكانية وأهمية العمل على تحسين المؤشرات السكانية وزيادة معدلات التنمية في المحافظة.

 

محافظ دمياط يستقبل الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، رئيس الوحدة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية
محافظ دمياط يستقبل الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، رئيس الوحدة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية

 

محافظ دمياط يناقش الملامح الرئيسية للبرنامج التدريبي مع رئيسة الوحدة المركزية للسكان

كما ناقش المحافظ مع الدكتورة فاطمة جيل، الملامح الرئيسية للبرنامج التدريبي للعاملين بوحدات السكان، الذي يهدف إلى تقديم الدعم الفني لفريق العمل لتمكينهم من مواجهة التحديات السكانية وتحسين مؤشرات التنمية في المحافظة. البرنامج يتضمن استعراض الوضع الحالي للقضية السكانية، التعريف بالهيكل المؤسسي لإدارة البرنامج على مستوى المحليات، وتحديد أولويات القضايا السكانية.

التدريب على تحديد أولويات القضايا السكانية وإيجاد حلول فعالة

وفي السياق نفسه، أكدت الدكتورة فاطمة جيل أن البرنامج سيشمل استعراض مؤشرات الأداء الخاصة بالقضية السكانية، وكذلك تسليط الضوء على أهمية التنسيق بين مختلف شركاء العمل لإعداد خطط تشاركية عاجلة ومتابعة تنفيذها. كما سيتم تدريب فرق العمل على منهجية تحديد أولويات القضايا السكانية وإعداد المبادرات والحلول المناسبة.

محافظ دمياط يشيد بجهود الوحدة المركزية للسكان ويؤكد التنسيق المستمر

كما ناقش اللقاء أيضًا عددًا من التحديات السكانية التي تواجه المحافظة، وسبل وضع خارطة طريق تشمل حلولًا فعالة لتحقيق نتائج إيجابية على أرض الواقع. وأعرب الدكتور أيمن الشهابي عن تقديره لجهود الوحدة المركزية للسكان، مؤكدًا حرص محافظة دمياط على التنسيق المستمر مع الوحدة لتحقيق التطور المطلوب في الملفات السكانية.

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