محافظ دمياط يلتقي رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

استقبل الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، المهندس أحمد رمضان، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، في لقاءٍ تناول العديد من ملفات العمل المشترك بين المحافظة والشركة. وتقدم "المحافظ" بالتهنئة للمهندس أحمد رمضان لتوليه مهام عمله الجديد، معربًا عن تمنياته له بالتوفيق في مهامه المقبلة.

مناقشة الخطة الاستثمارية ومد كابلات الكهرباء للمشروعات الجديدة

وخلال اللقاء الذي حضره أيضًا المهندس فتوح علام، رئيس قطاع كهرباء دمياط، تم مناقشة موقف مد كابلات الكهرباء إلى المشروعات الجارية بالمحافظة ضمن الخطة الاستثمارية. كما تم تناول السبل الكفيلة بتجاوز المعوقات التي قد تعترض سير هذه الأعمال بما يساهم في تسريع وتيرتها واستكمال المشروعات في الوقت المحدد.

محافظ دمياط يستقبل المهندس أحمد رمضان، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

محافظ دمياط يطالب بتعاون أكبر لمكافحة سرقة التيار الكهربائي

وأكد الدكتور أيمن الشهابي أهمية تعزيز التواصل المستمر مع قطاع الكهرباء لدعم الملفات المتعلقة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وناقش أهمية مشاركة قطاع الكهرباء في لجان المرور على المنشآت التجارية للتصدي لمخالفات سرقة التيار الكهربائي، بالإضافة إلى التنسيق مع المحافظة لمنع محاولات إعادة التيار إلى المنشآت التي تم فصل التيار عنها أو إخلائها، خصوصًا المنشآت الآيلة للسقوط.

محافظ دمياط يشيد بالتعاون الوثيق مع قطاع الكهرباء ويؤكد على استمراريته

وأوضح "المحافظ" أن الفترة الماضية شهدت تعاونًا وثيقًا بين المحافظة وقطاع الكهرباء، ما أثمر عن الانتهاء من لوحة توزيع كهرباء ٣ بمنطقة الامتداد العمراني، فضلًا عن توصيل مرفق الكهرباء لنادي دمياط الرياضي بمدينة رأس البر.

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