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محافظات

انخفضت 3 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الأحد 27-4-2025 في محافظة الفيوم

دواجن، فيتو
دواجن، فيتو

انخفضت   اسعار  الفراخ  البيضاء، إنتاج المزارع، في محافظة الفيوم، اليوم الأحد، 3 جنيهات عن أسعار الأمس، وتراوحت ما بين 80 و85 جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار الفراخ البيضاء تربية بيتي ما بين 70 و75 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات ما بين 70 و75 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الفراخ البلدى ما بين 95 و110 جنيهات،  وأسعار البط المولر ما بين 95، و100 جنيها للكيلو، والبط الفرنساوي  الأبيض ما بين 85  و90 جنيها، والبط البلدي هجين ما بين  120    و130 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 140  إلى 150 جنيها،  وسعر كيلو الأرنب البلدي 120 جنيها، والبط الميسكوفي 150 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 160 و175 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

وتراوح سعر كيلو البانيه   بين 190  و 200 جنيه وفي السوبر ماركت 220 جنيها، وكيلو الأوراك 90 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 105 جنيهات، كيلو صدور بالعظم 140 جنيها، كيلو الدبابيس140 جنبها، كيلو شيش طاووق 190 جنيها، كيلو حمام كداب 140 جنيها، كيلو كبدة صافى 115  جنيها، كيلو بانيه استربس صوابع 190 جنيها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 190 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمة 190 جنيها، كيلو الأجنحة 70 جنيها، كيلو الهياكل 45 جنيها.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثالثة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم،  وتطبق اسعار المبادرة يوم الخميس من كل اسبوع، ويصل سعر الكيلو الي 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة على أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي ابشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي ابشواي الفيوم.

انخفاض جديد في أسعار الفراخ اليوم الأحد 27 أبريل 2025 (آخر تحديث)

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يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخري تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، فالقرى التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

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