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اقتصاد

انخفاض جديد في أسعار الفراخ اليوم الأحد 27 أبريل 2025 (آخر تحديث)

أسعار الفراخ اليوم،
أسعار الفراخ اليوم، فيتو

أسعار الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية. 

سعر الفراخ البيضاء اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الأحد 27 أبريل 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء

وعن  سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 88.3 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 82 جنيهًا إلى 93 جنيها للكيلو للمستهلك. 

أسعار الفراخ البلدي 

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الأحد، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 119 جنيهًا للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 100 جنيه إلى 140 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في البورصة

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر الفراخ البيضاء من 78 إلى 79 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.

سعر الفراخ 

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 75 جنيهًا إلى 76 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعرها السابق.

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم، فيتو

أسعار الدواجن

وعن أسعار الدواجن اليوم الأحد في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ فجاءت كالآتي:

أسعار الوراك والصدور 

  • بلغ سعر صدور دجاج بالعظام طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 165.5 جنيه.
  • بلغ سعر دبوس طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 151 جنيهًا.
  • بلغ سعر البانيه طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 280 جنيهًا.
  • بلغ سعر أوراك دجاج طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 140.5 جنيه.
أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم، فيتو

أسعار الفراخ اليوم

  1. بلغ سعر فرخة كاملة طازجة فرازة وزن من 950 لـ 1000 جرام نحو 170 جنيهًا.
  2. بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة روستي وزن 1000 لـ 1100 جرام نحو 170 جنيهًا.
  3. بلغ سعر كيلو صدور دجاج طازجة روستي نحو 291 جنيهًا.
  4. بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.

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