جيش الاحتلال يعتزم تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية لهذا السبب

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية لمدة 4 أشهر بسبب نقص القوى العاملة نتيجة التحديات الأمنية المستمرة.

وبحسب "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، سيتم تصنيف هذه الأشهر كخدمة احتياطية، مما يتيح للجنود إتمام 3 سنوات من الخدمة.

وقرر جيش الاحتلال تعليق الإجازات التقليدية للجنود قبل تسريحهم، مما يعني أنهم سيكملون 3 سنوات من الخدمة بدلًا من تسريحهم في وقت سابق.

وجاء هذا القرار في ظل صعوبة الحفاظ على مستويات القوات بعد شهور من القتال والخسائر.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هذا التمديد هو حل مؤقت في ضوء النقص البالغ 10,000 جندي، منهم 7,000 في وحدات قتالية، وسط استمرار استدعاء بعض الجنود للاحتياط لفترات طويلة.

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