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محافظات

محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال تنفيذ مشروع تطوير الكفاءة المرورية

الاسكندريه
الاسكندريه

تفقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، أعمال مشروع تطوير وتحسين الكفاءة المرورية بتقاطع طريق الحرية مع شارع جواد حسني بمنطقة الإبراهيمية بنطاق حي وسط، للوقوف على معدلات التنفيذ بالمشروع والذي بدأ تنفيذه منذ أسبوعين ومقرر الانتهاء منه في 5 مايو 2025. وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة استعدادات الإسكندرية لاستقبال صيف 2025.

 

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وكلف محافظ الإسكندرية جميع الجهات التنفيذية القائمة على تنفيذ المشروع بضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ، وتذليل كافة العقبات على الأرض ليتم الانتهاء منه في الوقت المحدد، بالإضافة إلى الانتهاء من كافة الأعمال وترميم الأرصفة وإعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء من المشروع.

ووجّه محافظ الإسكندرية إدارة المرور بتكثيف التواجد الميداني، ومنع وقوف السيارات على جانبي الطريق، وتحرير مخالفات فورية للمخالفين لتحقيق السيولة المرورية. 


كما تابع  التزام سائقي سيارات الأجرة بالتعريفة المقررة، ومنع تقطيع المسافات حماية لحقوق المواطنين.

ويأتي المشروع في إطار استراتيجية متعددة المراحل نفذتها محافظة الإسكندرية لتطوير عدد من المناطق المزدحمة بهدف الحد من الاختناقات والتكدسات المرورية، واستكمالا لسلسلة من المشروعات المرورية لتطوير الميادين لتحقيق السيولة المرورية والاهتمام بالنسق الحضاري والجمالي للمحافظة، والتي بدأت بمشروع تطوير ميدان الغزالتين، ومشروع تطوير واستعادة التصميم القديم لميدان ساعة الزهور.

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الفريق أحمد خالد حسن بمنطقة الإبراهيمية صيف الاسكندرية

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