أسامة نبيه: المغرب والسنغال ونيجيريا منتخبات الرعب بأمم إفريقيا وهذه رسالتي للجماهير

منتخب الشباب ، حرص أسامة نبيه المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 20 عاما، على الحديث عن أبرز المنتخبات ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب التى تقام في مصر، ويسعى خلالها "الفراعنة الصغار" للتتويج باللقب والتأهل لبطولة كأس العالم للشباب في تشيلي.

وقال أسامة نبيه في تصريحات صحفية للموقع الرسمي لاتحاد الكرة: أن منتخب المغرب من أبرز المنتخبات المنافسة على اللقب ولا يمكن أن نغفل التطور الكبير لكرة القدم المغربية، على جميع المستويات، بجانب منتخب نيجيريا الذي يضم عددًا من المحترفين ومنتخبي السنغال وغانا وكلها منتخبات قوية للغاية في تلك المراحل السنية، وبعضهم كان أبطال العالم في بطولات سابقة للشباب والناشئين وهو ما يعكس كم التطور لتلك المنتخبات في المراحل السنية الأقل.

وأكد أسامة نبيه أن هناك اجتماعات عقدت بيني وبين المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، وتم توفير كل سُبل الراحة للمنتخب، من معسكرات وتدريبات، وأتمنى أن يترجم هذا الأمر في المستطيل الأخضر مع مباراتنا الأولى، ونوجه رسالة للجماهير بأن تحضر وتثق فينا ونحن لن نخذلهم.

ورد نبيه على نقل البطولة لمصر مشيرا أن الأمر في صالح المنتخب واللعب وسط جماهيرنا أمر مميز، وأشكر كل المسئولين الذين ساهموا في نقل البطولة إلى أرض مصر، صحيح أن البعض يعتقد أن هذا الأمر قد يمثل عامل ضغط على اللاعبين، خاصة أنهم من صغار السن، لكننا نعقد اجتماعات دورية معهم ونهيئهم للعب وسط الجماهير وتقديم أفضل ما لديهم.

واختتم نبيه رسالته: أتمنى أن تحضر الجماهير بكثافة في جميع المباريات، وأدعوهم للحضور بقوة في المباريات ومؤازرة اللاعبين لأن هذا الأمر سيسهم بشكل كبير في تحفيزهم، وأقول لهم لن نخذلكم

فيما رفع الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 20 عامًا بقيادة أسامة نبيه الاستعدادات إلى الدرجة القصوى مع بدء العد التنازلي لخوض منافسات الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر اعتبارًا من الأحد القادم إلى يوم 18 مايو المقبل وهي البطولة التي يتأهل من خلالها المنتخبات أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى مونديال تشيلي، ويلعب المنتخب أولى مبارياته مع جنوب إفريقيا في المجموعة الأولى التي تضم إلى جوارهما الثلاثي سيراليون وزامبيا وتنزانيا.

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