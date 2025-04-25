الجمعة 25 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أسامة نبيه: المغرب والسنغال ونيجيريا منتخبات الرعب بأمم إفريقيا وهذه رسالتي للجماهير

أسامة نبيه،فيتو
أسامة نبيه،فيتو

منتخب الشباب، حرص أسامة نبيه المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 20 عاما، على الحديث عن أبرز المنتخبات ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب التى تقام في مصر، ويسعى خلالها "الفراعنة الصغار" للتتويج باللقب والتأهل لبطولة كأس العالم للشباب في تشيلي.

وقال أسامة نبيه في تصريحات صحفية للموقع الرسمي لاتحاد الكرة: أن  منتخب المغرب من أبرز المنتخبات المنافسة على اللقب ولا يمكن أن نغفل التطور الكبير لكرة القدم المغربية، على جميع المستويات، بجانب منتخب نيجيريا الذي يضم عددًا من المحترفين ومنتخبي السنغال وغانا وكلها منتخبات قوية للغاية في تلك المراحل السنية، وبعضهم كان أبطال العالم في بطولات سابقة للشباب والناشئين وهو ما يعكس كم التطور لتلك المنتخبات في المراحل السنية الأقل.

وأكد أسامة نبيه أن هناك اجتماعات عقدت بيني وبين المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، وتم توفير كل سُبل الراحة للمنتخب، من معسكرات وتدريبات، وأتمنى أن يترجم هذا الأمر في المستطيل الأخضر مع مباراتنا الأولى، ونوجه رسالة للجماهير بأن تحضر وتثق فينا ونحن لن نخذلهم.

ورد نبيه على  نقل البطولة لمصر مشيرا أن الأمر في صالح المنتخب واللعب وسط جماهيرنا أمر مميز، وأشكر كل المسئولين الذين ساهموا في نقل البطولة إلى أرض مصر، صحيح أن البعض يعتقد أن هذا الأمر قد يمثل عامل ضغط على اللاعبين، خاصة أنهم من صغار السن، لكننا نعقد اجتماعات دورية معهم ونهيئهم للعب وسط الجماهير وتقديم أفضل ما لديهم.

واختتم نبيه رسالته: أتمنى أن تحضر الجماهير بكثافة في جميع المباريات، وأدعوهم للحضور بقوة في المباريات ومؤازرة اللاعبين لأن هذا الأمر سيسهم بشكل كبير في تحفيزهم، وأقول لهم لن نخذلكم

فيما رفع الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 20 عامًا بقيادة أسامة نبيه الاستعدادات إلى الدرجة القصوى مع بدء العد التنازلي لخوض منافسات الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر اعتبارًا من الأحد القادم إلى يوم 18 مايو المقبل وهي البطولة التي يتأهل من خلالها المنتخبات أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى مونديال تشيلي، ويلعب المنتخب أولى مبارياته مع جنوب إفريقيا في المجموعة الأولى التي تضم إلى جوارهما الثلاثي سيراليون وزامبيا وتنزانيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب الشباب منتخب مصر منتخب نيجيريا كاس العالم للشباب كاس الامم الافريقية للشباب كاس الأمم الإفريقية بطولة كأس الامم الافريقية للشباب بطولة كأس الأمم الأفريقية بطولة كأس العالم للشباب أسامة نبيه

مواد متعلقة

موعد مباراة منتخب مصر للشباب أمام جنوب إفريقيا بكأس الأمم

موقف محمد عبدالمنعم، موعد مباراة نيس وباريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي

منتخب مصر للشباب يواصل تدريباته استعدادا لأمم إفريقيا

مدربو منتخبات أمم أفريقيا للشباب: مصر ساهمت في إنقاذ البطولة

منتخب المغرب للشباب يصل القاهرة للمشاركة في كأس أفريقيا تحت 20 سنة

الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة أتليتكو مدريد ورايو فاليكانو بالدوري الإسباني

موعد مباراة إشبيلية وأوساسونا في الدوري الإسباني

كأس النخبة، مواعيد مباريات ربع نهائي كأس آسيا للنخبة
ads

الأكثر قراءة

السيسي يلقي كلمة مهمة للشعب المصري بعد قليل

انخفاض جديد، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 25 أبريل 2025

الوضع بسوريا، مقتل عميد في نظام الأسد وإصابات إثر انفجار مسيرة على حدود لبنان

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع الخيار والباذنجان ومفاجأة سارة بشأن الليمون

ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بقيمة 4 ملايين جنيه في دمياط والمنيا

أسعار القمح والدقيق اليوم الجمعة في الأسواق

وزيرة التضامن تتلقى تقريرًا عن تدخلات " تكافل وكرامة" في شمال وجنوب سيناء

قناة جديدة تعلن بث مباريات كأس العالم للأندية

خدمات

المزيد

سعر طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17700 جنيه اليوم الجمعة

سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه اليوم الجمعة

تعرف على سعر كيلو النحاس الأصفر اليوم

من البر إلى البحر والجو، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر مقلقة في طقس اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

جائزة البوكر العربية "مصرية" بعد غياب 16 عامًا (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون.. حسن العطار، رائد تطوير التعليم وله مؤلفات في الطب والصيدلة والنحو

دار الإفتاء توضح مدى فضل يوم الجمعة والأعمال المستحبة فيه

خواطر الشعراوي، الرد على شبهة تكرار الآية 141 من سورة البقرة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية