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رياضة

جهاز المنتخب الأول يدعم "شباب مصر" قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية (صور)

جهاز المنتخب الأول
جهاز المنتخب الأول يدعم منتخب الشباب، فيتو

منتخب الشباب، حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة العميد حسام حسن المدير الفني على زيارة معسكر منتخب الشباب مواليد ٢٠٠٥  لتحفيز اللاعبين قبل لقاء مصر وجنوب أفريقيا غدا الأحد فى افتتاح كأس الأمم الأفريقية. 

 

قيمة الدفاع عن قميص منتخب مصر 

وكان فى استقبال الجهاز الفني للمنتخب الأول أفراد الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة الكابتن أسامة نبيه، وطالب حسام حسن فى حديثه الودي اللاعبين بضرورة بذل قصاري جهدهم من أجل إسعاد الجماهير والصعود للمونديال وإحراز لقب البطولة، مشددا على أنهم جيل واعد ولديهم جهاز فني وطني على أعلى مستوى وركز حسام حسن فى كلامة على قيمة الدفاع عن فانلة مصر بالروح القتالية العالية والعزيمة والإرادة.

ووجه الكابتن أسامة نبيه الشكر إلى الكابتن حسام حسن وجهازه المعاون على هذه اللفتة الجميلة لتحفيز ومساندة المنتخب قبل مهمته الوطنية.

موعد مباراة منتخب مصر للشباب أمام جنوب إفريقيا 

ويفتتح منتخب مصر للشباب مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام منتخب جنوب أفريقيا، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، وذلك غدا الأحد الموافق 27 أبريل، في تمام الساعة التاسعة مساء على أرضية استاد القاهرة الدولي.

وتُذاع المباراة حصريًا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت"، الناقل الرسمي للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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