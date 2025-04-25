موعد مباراة منتخب مصر للشباب أمام جنوب إفريقيا بكأس الأمم

منتخب الشباب ، يستعد منتخب مصر للشباب مواليد 2005، تحت قيادة المدير الفني أسامة نبيه، لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 أبريل الجاري حتى 18 مايو المقبل.

موعد مباراة منتخب مصر للشباب أمام جنوب إفريقيا

ويفتتح منتخب مصر للشباب مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام منتخب جنوب أفريقيا، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، وذلك يوم الأحد الموافق 27 أبريل، في تمام الساعة التاسعة مساء على أرضية استاد القاهرة الدولي.

وتُذاع المباراة حصريًا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت"، الناقل الرسمي للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

منتخب مصر يواجه جنوب أفريقيا بافتتاح أمم إفريقيا

ويلعب المنتخب أولى مبارياته مع جنوب أفريقيا فى المجموعة الأولى التى تضم معهما: سيراليون وزامبيا وتنزانيا.

قائمة منتخب الشباب بأمم إفريقيا

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر شعبان، أحمد محمد وهب، وأحمد أيمن منشاوى، وخط الدفاع: يوسف سيد عبد الحفيظ، محمد سمير عبد الوهاب، أحمد محمد عابدين، عبد الله فؤاد بوستنجى، محمد جمال إبراهيم، محمود لبيب راتب، مؤمن شريف عبد العزيز، ومهاب سامى محمد، وفى خط الوسط: أحمد خالد كياكا، محمد السيد محمد، أحمد وحيد فاروق، سيف الدين عصام سفاها، محمد عاطف عبد السلام، محمد عبد الله على، عمر أسامة حسن، أحمد أبو الفتح شرف، عمرو خالد بيبو، عمر خضر إسماعيل، ومحمد رأفت عبد العظيم، وفى الهجوم: مهند محمد أحمد، عمر محمد فتحى، محمد هيثم محمد، ومحمد أحمد زعلوك.

منتخب الشباب يخسر أمام نيجيريا

وخسر منتخب الشباب مواليد 2005 أمام نظيره منتخب نيجيريا بهدفين مقابل مقابل، في لقاء ودي على استاد القاهرة الدولي.

وجاءت ودية منتخب الشباب أمام نيجيريا، فى إطار استعداداته للمشاركة فى أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما، وهي البطولة التي يتأهل منها أول أربع منتخبات إلى كأس العالم القادمة فى تشيلي.

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