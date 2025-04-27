المحكمة التأديبية بالبحيرة تقرر وقف طبيبة كفر الدوار 6 أشهر عن العمل

قررت المحكمة التأديبية بالبحيرة، اليوم الأحد، وقف الدكتورة وسام شعيب، والمعروفة إعلاميا بـ"طبيبة كفر الدوار"، عن العمل لمدة 6 أشهر.

سماع دفاع المتهمة ورد النيابة الإدارية

وشهدت المحكمة التأديبية سماع أقوال المتهمة وأقوال دفاعها بعد الاطلاع على مذكرة النيابة الإدارية، وذلك في القضية المقامة على خلفية بثها فيديوهات مثيرة للجدل واتهامها بارتكاب مخالفات تتعارض مع قانون الوظيفة العامة ومخالفة آداب مهنة الطب.

طلب ندب خبير من أبحاث التزييف والتزوير

وأكد المحامي أسامة العريان دفاع المتهمة، أن هذة القضية تحولت إلى قضية للرأي العام بعد تناول إعلامي مشهور للقضية دون مراعاة لما وصلت إليه الطبيبة من علم وكفاءة، وطعن بالتزوير على توقيع مدير إدارة العلاج الحر وتقرير الإدارة، وطلب ندب خبير من أبحاث التزييف والتزوير، كما طالب بمطالعة محضر إثبات الحالة المؤرخ في ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ ومطالعة توقيع الدكتور ع. ت مدير إدارة العلاج الحر، وتوقيعه النيابة الإدارية بجلسة التحقيقات.

وكانت النيابة الإدارية أحالت طبيبة بمستشفى كفر الدوار للمحاكمة التأديبية بعد أن قررت محكمة مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة برئاسة المستشار محمد نجا، إخلاء سبيل الدكتورة وسام شعيب طبيبة النساء والولادة، صاحبة الفيديو المثير للجدل على السوشيال ميديا بكفالة قيمتها ١٠ آلاف جنيه .

وسبق تجديد حبسها 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك بعد أن وجهت لها ثلاثة اتهامات، وتم التحقيق معها بالنيابة العامة بمركز كفر الدوار.

ننشر الاتهامات الثلاثة الموجهة للدكتورة وسام شعيب

وأشار المحامي هيثم السيد عبد العزيز محامي المتهمة في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى أن الاتهامات الموجهة لموكلته هي: التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بهدف الإخلال بالنظام العام والإضرار بالسلم، والتهمة الثانية نشر أخبار كاذبة بدون قصد تكدر سلم الرأي العام، والتهمة الثالثة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

القبض على طبيبة النساء والولادة بأحد المستشفيات الحكومية

وكانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، ألقت القبض على الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والولادة بأحد المستشفيات الحكومية للتحقيق معها، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك عقب تلقي نقابة الأطباء شكاوى تتهم الطبيبة بالتشهير بمرضاها واستخدام ألفاظ غير ملائمة، وقررت النيابة إحالة هذه الشكاوى إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق.

المحامي: الطبيبة لم تفشِ أسرار المرضى خلال الفيديو

وأشار المحامي إلى أن طبيبة النساء والولادة تلقت معاملة حسنة داخل مركز الشرطة، مؤكدًا أنه سيدافع عنها؛ حيث إنها لم تفشِ أسرار المرضى خلال الفيديو، ولم تذكر اسم أحد من المرضى ولم تنشر صورًا لهم.

هدفها كان النصح والتوعية

وأضاف المحامي هيثم عبد العزيز أن الطبيبة قد يكون خانها التعبير في بعض الألفاظ، ولكننا جميعا نختلف في التعبير عن آرائنا، وأن هدفها ما كان إلا للنصح والتوعية والإرشاد لبعض الوقائع التى نراها في الجانب العملي في حياتنا اليومية بصفتنا قد نتشابه ونقابل في بعض المشاكل التي نراها ونسمعها يوميًّا.

وكانت طبيبة النساء وسام شعيب، تصدرت الترند خلال الأيام الماضية، بعد نشرها بثًّا مباشرًا على حسابها الشخصي، تسرد مواقف تعرضت لها خلال عملها، بينها وقائع حمل غير شرعي، وأطفال ولدوا خارج إطار الزواج.

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