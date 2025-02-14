أوقاف البحيرة تنظم احتفالية بمناسبة ليلة النصف من شعبان بمسجد ناصر في دمنهور

شهد اللواء حسن موافي، السكرتير العام لمحافظة البحيرة، احتفالية ليلة النصف من شعبان التي نظمتها مديرية أوقاف البحيرة، بمسجد ناصر بمدينة دمنهور، وحضر الاحتفال فضيلة الشيخ الدكتور السيد عبد المجيد، وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، وفضيلة الشيخ الدكتور أحمد خليفة، مدير عام الدعوة، وفضيلة الشيخ الدكتور عبد المجيد الكرماني، مدير شئون الإدارات بالأوقاف، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، ورجال الأزهر والأوقاف، وحشد كبير من أهالي المدينة.

أهمية وفضل ليلة النصف من شعبان

افتتحت الفعالية بتلاوة عطرة لآيات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ يوسف ندا، تبعتها كلمة ألقاها فضيلة الشيخ السيد عبد المجيد، حيث تحدث عن أهمية وفضل ليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة تحمل في طياتها العديد من المعاني العميقة والدروس المستفادة التي يجب أن يستفيد منها المسلمون جميعًا.

الليلة تُرفع الأعمال إلى الله عز وجل

أشاد وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، بفضل ليلة النصف من شعبان، حيث وصفها بأنها من أفضل ليالي التجلي والغفران والعطاء الرباني، لافتًا إلى أن في هذه الليلة تُرفع الأعمال إلى الله عز وجل ويغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، وأضاف أن نبينا الكريم قد خص شهر شعبان بمزيد من العبادات والطاعات، وخاصة ليلة النصف من شعبان التي تُعد ليلة مباركة فيها الدعاء المستجاب.

وشدد على أهمية استغلال هذه الليلة للتقرب إلى الله، مشيرا إلى أن هذه الذكرى تُعد فرصة لتعميق وترسيخ معاني الإسلام السمحة وأهدافه السامية في النفوس، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بما جاء به الدين الحنيف من قيم ومبادئ لتحقيق العيش المشترك بين أفراد المجتمع.

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