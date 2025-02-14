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محافظات

حفاظًا على سلامة الطلاب، ردم الحفائر المحيطة بالمعهد الأزهري بقرية الصفاصيف بدمنهور

عملية ردم الحفر بالقرية
عملية ردم الحفر بالقرية

شهد مركز دمنهور استجابة سريعة لما تم رصده حول شكوى واستغاثة أهالي قرية الصفاصيف بمركز دمنهور بشأن وجود أعمال حفر امتدت إلى جوار سور المعهد الابتدائي الأزهري، مما يعيق حركة دخول التلاميذ إلى المعهد.

ردم الحفائر بالقرية صفاصيف 

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، الجهات المعنية بالتحرك الفوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلة، حفاظًا على سلامة الطلاب والعاملين بالمعهد، وبناءً على توجيهات المحافظ، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بردم الحفائر الناتجة عن الاعمال الخاصة بخط انحدار محطة الصرف الصحي بالقرية، وذلك لضمان تأمين المنطقة المحيطة بالمعهد وتهيئة بيئة آمنة للطلاب.

تأمين موقع المشروع بالشكل الذي يضمن سلامة التلاميذ

شددت محافظ البحيرة، على ضرورة الإسراع في إنهاء الأعمال الجارية، وتأمين موقع المشروع بالشكل الذي يضمن سلامة التلاميذ والمواطنين،مؤكدةً أن سلامة أبنائنا الطلاب تأتي على رأس الأولويات، وأن المحافظة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل أي مشكلة تهدد أمن وسلامة المواطنين.

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دمنهور الصفاصيف المعهد الابتدائي الأزهري التلاميذ شكوى استغاثه أهالي
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