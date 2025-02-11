إزالة 51 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بالبحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، بضرورة العمل على مدار الساعة للتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 25 لاسترداد أراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية، مشددة على التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات لتحقيق المستهدف من الموجه وفق الجداول الزمنية المحددة.

إزالة 51 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بمساحة 6087 م2

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بالبحيرة، ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 25، عن إزالة 51 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بمساحة 6087 م2، بالإضافة إلى إزالة 71 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 279 فدان و20 قيراط، ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه خلال المرحلة الأولى 149 حالة على مساحة 21055 م2 ( مباني) و91 حالة على مساحة 310 فدان و6 قيراط ( زراعة).

سرعة إزالة أي تعديات جديدة فور وقوعها

شدد محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة للأراضي المستردة لضمان عدم التعدي عليها مرة أخرى، مشددةً على سرعة إزالة أي تعديات جديدة فور وقوعها والقضاء عليها في المهد، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين للحفاظ على حقوق الدولة والشعب.

جدير بالذكر أن الموجة الــ 25 يتم تنفيذها على 3 مراحل،حيث يتم تنفيذ المرحلة الأولى في الفترة من 8 إلى 28 فبراير، والمرحلة الثانية في الفترة من 8 إلى 28 مارس، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 إبريل 2025.

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