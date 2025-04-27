محاضرة عن تطور فن الصورة الرقمية بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال وحدة الوسائط المتعددة بإدارة خدمات المعلومات في قطاع المكتبات؛ محاضرة بعنوان "تطور فن الصورة الرقمية: من البدايات إلى الثورة التكنولوجية"، يقدمها الدكتور عمرو عبيد؛ أستاذ مساعد بقسم الديكور في كلية الفنون الجميلة، وذلك الساعة الثانية ظهر يوم الأربعاء 30 أبريل 2025، بقاعة المحاضرات بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.



ستتناول المحاضرة عدة محاور منها بدايات فن الصورة الرقمية، وأيضًا الثورة الرقمية وتأثير التكنولوجيا، بالإضافة إلى تطبيقات فن الصورة الرقمية في المجالات المختلفة، ثم سيتم تسليط الضوء على مستقبل فن الصورة الرقمية.

وتأتي الفعالية في ضوء اهتمام مكتبة الإسكندرية بنشر المعرفة والثقافة في كافة جوانب حياة المواطن المصري من خلال الفعاليات العلمية والثقافية المختلفة.

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