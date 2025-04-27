الأحد 27 أبريل 2025
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خارج الحدود

تجنبا للتعريفات الجمركية، شركات صينية تبدأ نقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة

الرسوم الجمركية،
الرسوم الجمركية، فيتو

أفادت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، اليوم الأحد، بأن شركات صينية ناشطة في مجالات مختلفة بدأت نقل نشاطها إلى الولايات المتحدة، تفاديا لآثار حرب الرسوم والتصعيد التجاري بين البلدين.

شركات صينية تبدأ نقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة تفاديا للتعريفات الجمركية 

ونقلت الصحيفة عن تشو نينج، مدير شركة استشارية تساعد الشركات الصينية على توطين الإنتاج في الولايات المتحدة، أنه "تلقى أكثر من 100 استفسار في الأشهر الأربعة الماضية فقط، وهذا يعادل العدد الإجمالي للعام الماضي بأكمله".

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سي إن إن: الصين تلغي الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الأمريكية


وفي السياق ذاته، قال ريان تشو، صاحب عمل لصناعة الهدايا في شرق الصين: "الولايات المتحدة تمثل ما يقرب من 95% من طلباتنا. هذا ليس سوقا يمكننا تحمل خسارته".

وكشف تشو أنه يحاول الآن افتتاح مصنع جديد في مدينة دالاس الأمريكية، مشيرا إلى أن لوائح العمالة هناك أكثر صرامة بكثير منها في الصين، وأنه ينوي تصنيع المنتجات التي تتطلب حدا أدنى من العمالة اليدوية فقط في الولايات المتحدة.

 

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