محافظ الإسكندرية يوجه بسرعة الانتهاء من رصف الشوارع غير المستوية

كلف الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، مديرية الطرق والنقل بسرعة البدء في رصف الشوارع التي كثرت شكاوى المواطنين منها، والاستعداد الجيد لموسم الصيف من خلال ترميم الأرصفة والحفر والمطبات، بالإضافة إلى الإسراع في تنفيذ خطة رصف الطرق لهذا العام.

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ؛ قامت مديرية الطرق خلال الشهر الماضي برصف وترميم العديد من الشوارع... وبنطاق حي منتزه أول تم رصف مربع أرض نوفل ومحيط مساكن العبور والشارع الرابط بين أحمد عبد الوهاب والبحرية، كما تم البدء في رصف شارع القاهرة وترميم الأرصفة به.

رصف شوارع عبد العزيز الفقي ومحمود غنيم والكوايتة

وفي حي العجمي؛ قامت المديرية برصف شوارع عبد العزيز الفقي ومحمود غنيم وشارع الكوايتة، بالإضافة إلى البدء في رصف شارع أبو ثلاث الرئيسي بعد الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بالمنطقة، والشارع الرابط بين مساكن طلعت مصطفى والمساكن الصينية، وترميم شارع الصفا، ورصف شارع قرية المهندسين، وطريق الإسكندرية - مطروح أمام شارع الكوايتة.

كما تم خلال الشهر الماضي رصف وترميم عدد من الشوارع بحي شرق؛ حيث تم رصف شارع عبد الرازق السنهوري، وشارع ياسر بن عامر، بالإضافة إلى ترميم طريق الحرية برشدي وترميم الأرصفة بشارع عتريس، بالإضافة لترميم حفر بشارع النقل والهندسة.

فضلا عن رصف شوارع البطالسة وسليمان يسري وأمام مدرسة الليسية ورفع كفاءة شارع بورسعيد وابن دينار وشارع أحمد حسنين، وترميم أرصفة قناة السويس بنطاق حي وسط، وبنطاق حي غرب تم تركيب أرصفة أمام مجمع ابن عقيل بصينية الورديان وترميم طريق القباري السريع، والشارع أمام مستشفى جمال حمادة.

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