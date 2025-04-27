الأحد 27 أبريل 2025
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محافظ القليوبية يحتد على مسئولي صومعة بنها بسبب التوريد اليدوي للقمح (فيديو)

محافظ القليوبية يتابع
محافظ القليوبية يتابع توريد القمح للصوامع

أمر المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بتغيير نظام العمل خلال جولته لمتابعة تسليم محصول القمح لصومعة بنها، حيث وجد أن عملية الاستلام تتم يدويًا، ولا يتم استخدام المعمل الإلكتروني المخصص لذلك، والذي يحدد نسبة الرطوبة ودرجة النقاوة، مشيرًا إلى أن الدولة خصصت الإمكانيات وأنفقت الكثير ليتم استخدام التكنولوجيا، وليس لنتركها دون استفادة منها.

لجان استلام القمح في القليوبية

أكد حلمي الزهيري وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أن لجان استلام الأقماح المحلية قد استقبلت حتى الآن  كميات من الأقماح المحلية على مستوى المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وهيئة سلامة الغذاء، ٣٤٠٨.٦٨٤ طن. 

وأضاف أن سعر توريد إردب القمح المحلي لموسم 2025 درجة نقاوة 23.5 بسعر 2200 جنيها، والإردب درجة نقاوة 23 بسعر 2150 جنيها، والإردب درجة نقاوة 22.5 بسعر 2100 جنيه.

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