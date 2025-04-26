بعد موته بشكل مفاجئ، جمال شعبان يكشف سر وفاة شريف نصار ضحية التنمر الإلكتروني

كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، سر الوفاة الغامضة للتيك توكر المشهور شريف نصار، الذي توفي أمس بعد تعرضه للتنمر الإلكتروني، حيث سبب له ذلك حالة من الضغط النفسي، مما أدى لوفاته.

سر وفاة التيك توكر شريف نصار

وأكد الدكتور جمال شعبان أن التيك توكر شريف نصار تعرض لـ "القهر" توفى بسبب متلازمة مرضية يطلق عليها "متلازمة القلب المكسور"، والتي تؤدي لتقلص القلب وتسبب الوفاة في النهاية.

وقال الدكتور جمال شعبان عن سر وفاة شريف نصار: "قهر الرجال حقيقة، ما تقهروش حد ما تتكلموش عن حد بطريقة وحشة الزعل بيكسر القلب والقلب المكسور حقيقة علمية ومتلازمة مرضية وممكن يوصل للنهاية".

وتابع جمال شعبان "رحم الله شريف نصار الإنسان طيب القلب رقيق المشاعر الذي لم يحتمل قلبه الرقيق قهر الرجال".

وفاة شريف نصار في ظروف غامضة

الجدير بالذكر أن التيك توكر المعروف باسم شريف نصار على تطبيق "تيك توك"، توفي أمس الجمعة، وأشار الفنان شادي شامل أن نصار تعرض لتنمر وسخرية كبيرة من عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

شريف نصار في أحد فيديوهاته، فيتو

وجاءت وفاة صانع المحتوى شريف نصار في ظروف غامضة، وبعد تعرضه لـ التنمر الإلكتروني أثار حالة من الصدمة والحزن بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة متابعيه، وطرحوا العديد من الأسئلة حول الأسباب الحقيقية التي أدت لوفاته بشكل مفاجئ.

ونشر زوج شقيقة التيك توكر شريف نصار، معتز الديب، خبر وفاة التيك توكر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: “توفي إلى رحمة الله شقيق زوجتي وصديقي محمد نصار.. لله الأمر من قبل ومن بعد، ولا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم”.

مات الرجل اللي مصر كلها اتريقت عليه

جاء خبر وفاة التيك توكر شريف نصار بمثابة الصدمة للعديد من متابعيه، وتصدر اسم شريف نصار تريند مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بعد الإفصاح عن تشخيص حالة الوفاة، والتي كشفت عن وفاته بـ"أزمة قلبية".



وعلق الفنان شادي شامل على وفاة التيك توكر شريف نصار، في تدوينة عبر حسابه بـ"الفيس بوك"، فقال: "الراجل ده اللي مصر كلها اتريقت عليه، انتقل إلى رحمة الله.. البقاء لله وحده".

كان التيك توكر شريف نصار، واسمه الحقيقي محمد إبراهيم حفني نصار، قد نشر مقطع عبر تطبيق "التيك توك" منذ أيام، ظهر فيه متأثرًا نفسيًا بسبب تعرضه للإساءة المتواصل ضده عبر مواقع التواصل، حسبما قال شريف نصار، الأمر الذي دفع متابعيه للمطالبة بفتح تحقيق حول الظروف التي أدت لوفاة شريف نصار، والتي أثارها عبر مقطع الفيديو الذي بثه لمتابعيه.

الضغوط والصدمة النفسية سد وفاة شريف نصار

وأكدت عائلة شريف نصار أنه كان يعاني ضغوطا نفسية شديدة في الأيام الأخيرة، نتيجة حملة هجوم وانتقادات واسعة تعرض لها عبر الإنترنت، لكن الأسباب المؤكدة التي أدت لوفاته لم يتم الكشف عنها.

تعرض شريف نصار للضغوط النفسية، فيتو

وكان شريف نصار قد بث عددا من مقاطع الفيديو، التي أثارت جدلًا وسخرية من بعض رواد مواقع التواصل، وحدث هجوم واسع تتنمر على التيك توكر بسبب هذه الفيديوهات، ووصف النشطاء ذلك بانه تعرض لـ "تنمر إلكتروني"، ما أثر بشكل واضح على حالته النفسية.

وبث شريف نصار مقطع فيديو ردًا على ما تعرض له من تنمر إلكتروني، وعبر فيه عن حزنه الشديد بسبب ما وصفه بـ "الإهانات" الموجهة له، فقال: "الرسالة دي للناس اللي تعمدوا يضايقوني ويضايقوا أهلي.. حسبي الله ونعم الوكيل، وأفوض أمري إلى الله".

واشتهر شريف نصار من خلال فيديوهات التي كان يبثها عبر تطبيق الـ "تيك توك"، والتي كان يلقي فيها الشعر بطريقته الخاصة، كما كان ينشر مقاطع قصيرة كوميدية عن يومياته.

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