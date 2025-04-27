ننشر التقرير الطبي لطفل لقي مصرعه على يد أمه في الدقهلية

كشف التقرير الطبي للطفل الذي لقي مصرعه على يد والدته بعزبة الجمال ميت الرومي مركز دكرنس بالدقهلية عن إصابته بتورم في أجزاء متفرقة في الجسد مع جرح قطعي أسفل العين اليسري وسحجات في الصدر والبطن وفشل تنفسي أدى إلى توقف عضلة القلب مع اشتباه ضرب بآلة حادة.

وكانت تجردت أم في العقد الثاني من العمر من مشاعر الأمومة في ميت الرومي مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية وارتكبت جريمة بتعديها بالضرب المبرح الذي أودى بحياة طفلها وأصابت نجلتها بسبب قيامهما باللعب بالموبيل وكسره.

أم تقدم على قتل طفلها وتصيب نجلتها في الدقهلية

حيث شهدت منطقة عزبة جمال بقرية ميت رومي بمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية قيام أم بتعذيب نجلها الذي لم يتعد عمره الأربع سنوات، كما أصابت شقيقته الأكبر بإصابات خطيرة، لكسرهم الموبايل.

الطفل 4 سنوات والطفلة 7 أعوام

تلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغا من شرطة النجدة يفيد بمصرع الطفل محمد سامح السيد المرسي 4 أعوام ج، واصابة شقيقته زينب 7 أعوام بإصابات متفرقة في الوجه والجسم.

الجدة اتهمت الأم بارتكاب الجريمة

وبسؤال جدة الاطفال اتهمت الأم " د.ا م 25 عاما، بأنها وراء ارتكاب الجريمة حيث فاجئت طفليها بالضرب المبرح وسط صراخها المستمر مما تسبب في وفاة الابن وإصابة الابنة بإصابات مختلفة بأنحاء الجسم.

الأب مسافر خارج البلاد ولديها طفل عمره شهر

تم نقل الطفل المتوفى وشقيقته المصابة إلى مستشفى دكرنس، وتبين أن الأب مسافر خارج البلاد في ليبيا، وأن لديها طفل يبلغ من العمر شهرا.

ضبط الأم المتهمة وتدخل في نوبة بكاء

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأم المتهمة والتي أكدت مرورها بمشاكل نفسية وانهارت باكية نافية عدم تعمدها إلحاق الأذى بأطفالها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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