التقرير الطبي يكشف تفاصيل مصرع عامل غرقًا بكرداسة

كشفت التقارير الطبية الأولية أن سبب وفاة الشاب "يوسف. خ"، البالغ من العمر 17 عامًا، هو إسفكسيا الغرق، وذلك أثناء استحمامه بترعة الرشاح الأصفر التابعة لدائرة قسم كرداسة بمحافظة الجيزة.

وكانت فرق الإنقاذ النهري قد تمكنت من انتشال جثمان الشاب، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.

تعود تفاصيل الحادث إلى إخطار تلقاه اللواء هاني شعراوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من المقدم محمد سعودي، رئيس مباحث كرداسة، يُفيد بغرق الشاب أثناء استحمامه بالترعة، قبل أن يتم العثور على جثمانه ونقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، التي أمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي لإعداد تقرير واف عن سبب الوفاة، كما كلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء أهل المتوفى لسماع أقوالهم.

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