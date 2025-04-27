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رياضة

موعد مباراة مباراة ستيلينبوش أمام سيمبا في نصف نهائي الكونفدرالية والقناة الناقلة

سيمبا
سيمبا

يلتقي ستيلينبوش الجنوب أفريقي مع سيمبا التنزاني في اليوم الأحد على ستاد موزيس مابيدا المونديالي في إياب نصف نهائي الكونفدرالية

موعد مباراة ستيلينبوش سيمبا والقناة الناقلة

وتنطلق صافرة مباراة ستيلينبوش سيمبا في نصف نهائي الكونفدرالية في تمام الرابعة عصرا ومن المقرر نقل المباراة عبر شاشة قناة بي إن سبورتس hd5. 

وتعد مهمة سيمبا التنزاني صعبة للغاية حين يحل ضيفا على ستيلينبوش بجنوب أفريقيا، خاصة أنه فاز في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

ويسعى ستيلينبوش إلى استمرار رحلته المفاجئة في تلك النسخة بعدما أطاح بالزمالك حامل اللقب  وبات على وشك التواجد في النهائي بمشاركته الأولى قاريا.

ويسعى ستيلينبوش لعبور عقبة سيمبا للوصول للنهائي فيما يحاول سيمبا الخروج بتعادل سلبي أو خطف هدف مبكر يزيد من صعوبة مهمة ستيلينبوش ويسهل من مهمته في العبور نحو المباراة النهائية بالكونفدرالية الأفريقية.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد معروف لإدارة لقاء سيمبا التنزاني وستلينبوش الجنوب إفريقي في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

طاقم حكام مباراة ستلينبوش أمام سيمبا


محمد معروف حكما للساحة ويعاونه كلا من محمود أبوالرجال مساعد أول وأحمد حسام طه مساعد ثاني ومحمود ناجي حكما رابعا ومحمود عاشور حكما لتقنية الفيديو ومحمود البنا حكم مساعد لتقنية الفيديو وبشير الحساني مراقبا للحكام.

 

كاف يستبدل أمين عمر
 

فيما قرر الاتحاد الإفريقي في وقت سابق تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة أمين عمر لإدارة لقاء سيمبا التنزاني وستلينبوش الجنوب إفريقي في إياب كأس الكونفدرالية بعد وداع الزمالك المصري من ربع نهائى الكونفدرالية بعد خسارته من فريق ستلينبوش الجنوب إفريقي بهدف دون رد، ثم عاد لكاف ليقرر إجراء بعض التعديلات على طاقم المباراة، ويختار معروف حكما للمباراة بدلا من أمين عمر دون الكشف عن الأسباب، ومحمود ناجي حكما رابعا مع بقاء باقي الطاقم المصري بدون تعديل.

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