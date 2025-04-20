معروف حكما لإياب سيمبا وستلينبوش بدلا من أمين عمر في الكونفدرالية

الكونفدرالية، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد معروف لإدارة لقاء سيمبا التنزاني وستلينبوش الجنوب إفريقي في اياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

طاقم حكام مباراة ستلينبوش أمام سيمبا

محمد معروف حكما للساحة ويعاونه كلا من محمود أبوالرجال مساعد أول واحمد حسام طه مساعد ثاني ومحمود ناجي حكما رابعا ومحمود عاشور حكما لتقنية الفيديو ومحمود البنا حكم مساعد لتقنية الفيديو وبشير الحساني مراقبا للحكام.

أمين عمر الحكم الدولي، فيتو

موعد مباراة ستلينبوش وسيمبا

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف موعدا لأقامة لقاء سيمبا التنزاني وستلينبوش الجنوب إفريقي في اياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية يوم الاحد ٢٧ ابريل المقبل علي ستاد موزيس مابيدا المونديالي في تمام الساعة الثالثة مساءا بتوقيت القاهرة.

وتتعثر لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف بالظهور المصري في الوقت الراهن لبطولتي الابطال والكونفدرالية بعد صعود فريقي الاهلي المصري وبيراميدز في نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا

كاف يستبدل أمين عمر

فيما قرر الاتحاد الإفريقي في وقت سابق تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة أمين عمر لإدارة لقاء سيمبا التنزاني وستلينبوش الجنوب إفريقي في اياب كأس الكونفدرالية بعد وداع الزمالك المصري من ربع نهائى الكونفدرالية بعد خسارته من فريق ستلينبوش الجنوب إفريقي بهدف دون رد، ثم عاد لكاف ليقرر إجراء بعض التعديلات على طاقم المباراة، ويختار معروف حكما للمباراة بدلا من أمين عمر دون الكشف عن الأسباب، ومحمود ناجي حكما رابعا مع بقاء باقي الطاقم المصري بدون تعديل.

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