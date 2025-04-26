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رياضة

إياب نصف نهائي الكونفدرالية، مهمة صعبة لـ سيمبا أمام قاهر الزمالك

الكونفدرالية
الكونفدرالية

كأس الكونفدرالية، تقام غدا الأحد مباريات إياب نصف نهائي  كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويحل نهضة بركان المغربي ضيفا على شباب قسنطينة الجزائري، كما يلتقي ستيلينبوش الجنوب أفريقي مع سيمبا التنزاني في جنوب أفريقيا.

وحقق نهضة بركان  فوزا كبيرا برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعبه الأسبوع الماضي، بينما حقق سيمبا فوزا علي ستيلينبوش قاهر الزمالك بهدف نظيف في مباراة الذهاب.


وتعد مهمة نهضة بركان سهلة نسبيا حينما يحل ضيفا على شباب قسنطينة خاصة مع الفوز الكبير للفريق المغربي برباعية في لقاء الذهاب بالمغرب.

ويدخل نهضة بركان مباراة  شباب قسنطينة وعينه علي الوصول للقب الكونفدرالية بعدما توج الفريق المغربي مرتين بالبطولة عامي 2020 و2022 فيما حل وصيفا نسختي 2019 و2024.

وتواجد نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية 4 مرات في آخر 6 نسخ وعلى أعتاب تحقيق رقم قياسي بالتواجد للمرة الخامسة في أخر 7 بطولات.

كما نجح نهضة بركان بقيادة التونسي معين الشعباني في قيادة الفريق المغربي لتحقيق لقب الدوري المغربي لأول مرة في تاريخه.

مهمة سيميا صعبة

وتعد مهمة سيمبا التنزاني صعبة للغاية حين يحل ضيفا على ستيلينبوش بجنوب أفريقيا، خاصة أنه فاز في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

ويسعى ستيلينبوش إلى استمرار رحلته المفاجئة في تلك النسخة بعدما أطاح بالزمالك حامل اللقب  وبات على وشك التواجد في النهائي بمشاركته الأولى قاريا.

ويسعى ستيلينبوش لعبور عقبة سيمبا للوصول للنهائي فيما يحاول سيمبا الخروج بتعادل سلبي أو خطف هدف مبكر يزيد من صعوبة مهمة ستيلينبوش ويسهل من مهمته في العبور نحو المباراة النهائية بالكونفدرالية الأفريقية.

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