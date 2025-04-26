الأحد 27 أبريل 2025
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خارج الحدود

تجدد الانفجارات في ميناء بندر عباس جنوبي إيران

ميناء رجائي، فيتو
ميناء رجائي، فيتو

شهد ميناء رجائي في مدينة بندر عباس جنوب إيران، مساء اليوم السبت سلسلة جديدة من الانفجارات بعد وصول النيران إلى حاويات جديدة، ما أدى إلى اشتداد الحريق الذي اندلع جراء الانفجار الأول.


وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الداخلية الإيراني، أسكندر مؤمني، أعلن خلال تفقده موقع الحادث عن ارتفاع عدد المصابين إلى 750 شخصًا، فيما تم تسجيل 8 حالات وفاة.

وأكد مؤمني أنه "تم إرسال التسهيلات والمعدات اللازمة إلى بندر عباس من المدن الأخرى"، مشيرًا إلى أن عملية إخماد الحريق لم تكتمل بعد بسبب الرياح القوية التي تعيق جهود الإطفاء.


وأضاف الوزير: "أصدرت التعليمات اللازمة لمواصلة العمل في الميدان، ويجب أن نستخدم كل الإمكانيات للتركيز على إطفاء الحريق. جميع الإمكانيات متوفرة في المنطقة، وأصدر الرئيس أيضًا التعليمات اللازمة، ونأمل أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها قريبًا".

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بندر عباس جنوب ايران مدينة بندر عباس ميناء رجائي وزير الداخلية الإيراني

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