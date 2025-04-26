8 قتلى و700 جريح، إيران تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار ميناء بندر عباس

قال وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، في بيان اليوم السبت، إن عدد ضحايا الانفجار العنيف الذي هز ميناء "الشهيد رجائي" في مدينة بندر بن عباس جنوبي البلاد، ارتفع إلى 8 قتلى وأكثر من 700 جريح.

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار ميناء الشهيد رجائي جنوبي إيران

وأضاف إسكندر مومني أنه حتى الآن أصيب ما يقارب 700 إلى 750 شخصا، تم علاج 212 منهم في المستشفيات، وتم إرسال المصابين الآخرين إلى المراكز الطبية في المحافظة والمدن المجاورة وحتى المحافظات المجاورة. وتستمر عملية علاج المصابين".



وتابع: "للأسف، وصل عدد القتلى المؤكدين حتى الآن إلى 8. وفي الوقت نفسه، فإن إخماد الحريق بالكامل هو الأولوية القصوى بعد الانتهاء من عمليات الإنقاذ والإغاثة.

وأشار وزير الداخلية إلى أنه "تم حشد كافة الطاقات الوطنية والإقليمية للسيطرة على الأزمة"، لافتا إلى أنه "تم إرسال فرق إطفاء متخصصة من مختلف المحافظات وطهران وطائرات خاصة لمكافحة الحرائق والإطفاء وأسطول جوي إلى مكان الحادث لنقل المصابين".

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