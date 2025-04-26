الأحد 27 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

8 قتلى و700 جريح، إيران تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار ميناء بندر عباس

انفجار ميناء في إيران،
انفجار ميناء في إيران، فيتو

قال وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، في بيان اليوم السبت، إن عدد ضحايا الانفجار العنيف الذي هز ميناء "الشهيد رجائي" في مدينة بندر بن عباس جنوبي البلاد، ارتفع  إلى 8 قتلى وأكثر من 700 جريح.

 

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار ميناء الشهيد رجائي جنوبي إيران

وأضاف إسكندر مومني  أنه حتى الآن أصيب ما يقارب 700 إلى 750 شخصا، تم علاج 212 منهم في المستشفيات، وتم إرسال المصابين الآخرين إلى المراكز الطبية في المحافظة والمدن المجاورة وحتى المحافظات المجاورة. وتستمر عملية علاج المصابين".


وتابع: "للأسف، وصل عدد القتلى المؤكدين حتى الآن إلى 8. وفي الوقت نفسه، فإن إخماد الحريق بالكامل هو الأولوية القصوى بعد الانتهاء من عمليات الإنقاذ والإغاثة.

وأشار وزير الداخلية إلى أنه "تم حشد كافة الطاقات الوطنية والإقليمية للسيطرة على الأزمة"، لافتا إلى أنه "تم إرسال فرق إطفاء متخصصة من مختلف المحافظات وطهران وطائرات خاصة لمكافحة الحرائق والإطفاء وأسطول جوي إلى مكان الحادث لنقل المصابين".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إيران انفجار ميناء بندر عباس طهران

مواد متعلقة

بعد ارتفاع أعداد المصابين لـ 561، مشاهد صادمة للعالقين في انفجار إيران (فيديو)

يقع قرب مقر الحرس الثوري، هل انفجار ميناء إيران مقصود؟
ads

الأكثر قراءة

المعاينة تكشف مفاجآت في سقوط استاند بقصر البارون خلال حفل تامر حسني وقرارات عاجلة من النيابة

رئيس محلية البرلمان يكشف مفاجأة صادمة بشأن التصالح في مخالفات البناء

تحذير عاجل من الأرصاد، منخفض خماسيني يضرب البلاد فى هذا الموعد

الأهلي يعلن عن الجهاز الفني الجديد غدا وموعد أول مران للفريق

الأهلي يعلن رسميا إقالة مارسيل كولر من تدريب الفريق

انخفاض كبير في أسعار الدواجن والبيض ورئيس الشعبة يكشف السعر العادل(فيديو)

شكرا على دعمك وثقتك، إمام عاشور يودع مارسيل كولر

أحمد فتوح يبكى على الهواء: "انخدعت في أقرب صديق لي بفريق الزمالك خلال أزمتي"

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم في السوق اليوم السبت

سعر كيلو النحاس اليوم السبت 26-4-2025

تعرف على سعر النحاس اليوم السبت 26-4-2025 في الأسواق

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

بيراميدز ينضم للكبار.. تاريخ الأندية المصرية مع نهائي دوري الأبطال (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغزالة في المنام وعلاقته بتخطي الأزمات والرزق الواسع

ما حكم صيام أيام التشريق للمتمتع وسبب تسميته بذلك ؟ دار الإفتاء تُجيب

المجددون، رفاعة الطهطاوي رائد النهضة المصرية الحديثة

المزيد
الجريدة الرسمية