السبت 26 أبريل 2025
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خارج الحدود

مسؤول أمريكي يكشف مكان انعقاد الجولة الرابعة من المفاوضات بين واشنطن وطهران

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني ومبعوث ترامب، فيتو

كشف مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية اليوم السبت، مكان انعقاد الجولة القادمة من المفاوضات مع إيران.

 

مسؤول أمريكي كبير يكشف مكان انعقاد الجولة القادمة من المفاوضات مع إيران


وقال المسؤول إن المحادثات النووية التي جرت اليوم السبت مع إيران كانت إيجابية وبناءة، مضيفا أن الجانبين اتفقا على الاجتماع مجددا في أوروبا قريبا.

وفي السياق ذاته ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، في تقرير لها اليوم السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية، لم تشترط وقف تخصيب اليورانيوم لأن هذا ليس موضع نزاع.

 

تفاصيل جديدة في المفاوضات الإيرانية الأمريكية 

وأضافت وكالة تسنيم الإيرانية في تقريرها اليوم  أن مسألة إخراج اليورانيوم المخصب من البلاد لم تطرح  في محادثات اليوم.
 

وفي السياق ذاته وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، جولة المفاوضات اليوم السبت مع الولايات المتحدة بأنها أكثر جدية من الجولات السابقة، مؤكدا أن هناك اختلافات لا بد من العمل على تقليصها.

 

الجولة الثالثة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية

وذكر وزير الخارجية الإيراني في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني إن "جولة المفاوضات هذه المرة كانت أكثر جدية مما قبلها، ولكن لا تزال هناك خلافات في القضايا الكبرى والتفاصيل، وسنبحث سبل تقليص الخلافات في الجولة القادمة".

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إيران أوروبا المفاوضات الأمريكية الإيرانية اليورانيوم المحادثات النووية

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