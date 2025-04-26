10 معلومات عن ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس الإيرانية بعد تعرضه للتفجير

ضرب انفجار قوي اليوم السبت، ميناء الشهيد رجائي في مدينة بندر عباس جنوبي إيران.

وأسفر الانفجار الذي وقع قبل عدة ساعات من اليوم مئات الضحايا، في ضربة موجعة للاقتصاد الإيراني.

وهذه ليست المرة الأولي التي يتعرض فيها الميناء للهجوم، حيث سبق وأن تعرضت أجهزة الكمبيوتر في ميناء رجائي لهجوم إلكتروني عام 2020 ، تسبب في اضطرابات كبيرة في المسارات المائية والطرق المؤدية إلى المنشأة.

وليس للانفجار علاقة بالمصافي أو خزانات الوقود أو أنابيب النفط المرتبطة بالشركة في تلك المنطقة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية ذكرت آنذاك أن إسرائيل، العدو الإقليمي لإيران، تقف على ما يبدو وراء ذلك، ردًا على هجوم إلكتروني إيراني سابق.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن ميناء الشهيد رجائي:

1ـ يعد من الموانئ الحيوية في إيران، إذ يتعامل بشكل رئيسي مع حركة الحاويات ويضم خزانات نفطية ومنشآت بتروكيماوية

2ـ مسؤول عن 85% من إجمالي عمليات التحميل والتفريغ التي تتم في الموانئ الإيرانية.

3- يضم الميناء 12 رصيف حاويات، و30 رافعة، وأنواع التجهيزات المتطورة، ويلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد البحري لإيران.

يقع ميناء الشهيد رجائي في الشواطئ الشمالية لمضيق هرمز جنوبي إيران.

4- يتدفق منه نحو ثلثي إمدادات العالم من النفط، وعلى بعد نحو 14.5 كيلومترًا (9 أميال بحرية) من الغرب إلى الجنوب الغربي من ميناء بندر عباس.

5-تبلغ مساحة ميناء شهيد رجائي نحو 2400 هكتار

6- يتمتع الميناء بطاقة استيعابية تصل إلى 70 مليون طن من البضائع سنويًا، وهو رقم يتضمن ثلاثة ملايين حاوية مكافئة.

7-يتألف من 23 رصيفًا بعمق 15 مترًا.

8-يتميز الميناء بطول 23.5 كيلومترا من خطوط السكك الحديدية المحلية.

9-يمكن للمسافرين البحريين الذين يدخلون إيران عبر ميناء شهيد رجائي الحصول على تأشيرة عند الوصول.

10-يقع مقر الحرس الثوري الإيراني بالقرب من ميناء رجائي، الأمر الذي يرجح أن يكون الانفجار مقصودًا.

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