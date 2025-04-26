تأهل 4 مصريين لنهائيات كأس العالم للجمباز الفني بالقاهرة

الجمباز، تأهل 4 لاعبين مصريين إلى نهائيات بطولة كأس العالم للجمباز الفني (القاهرة 2025)، المقامة حاليا على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، وتستمر حتى يوم 28 أبريل الجاري، بمشاركة 80 لاعبا ولاعبة يمثلون 20 دولة.

وجاء تأهل اللاعبين المصريين كالتالي:

حنى هاني حققت المركز الأول في التصفيات وتأهلت لنهائيات جهاز الحركات الأرضية

محمد منتصر حقق المركز الثالث في التصفيات وتأهل لنهائيات جهاز المتوازي

أحمد المراغي حقق المركز الرابع في التصفيات وتأهل لنهائيات جهاز العقلة

عمر العربي حقق المركز السابع في التصفيات وتأهل لنهائيات جهاز المتوازي

ومن المقرر، أن يقام نهائيات الأجهزة مساء غدًا الأحد، علمًا أن النهائيات يشارك بها أصحاب أفضل 8 نتائج على كل جهاز.

وتُعد هذه البطولة الختامية لسلسلة كؤوس العالم لعام 2025 تحت إشراف الاتحاد الدولي للجمباز (FIG)، والتي تُسهم في تحديد التصنيف العالمي النهائي للاعبين، كما سيتم خلالها تسليم الدرع العام لأبطال الأجهزة.

ويمثل المنتخب المصري للرجال: "محمد عفيفي - عبد الرحمن عبد الحليم - عمر الشبكي - أحمد المراغي - عمر العربي - علي عبد القادر".

ويمثل المنتخب المصري للآنسات: "جنى محمود - جودي عبد الله - جنى عبد السلام - -دنا خليل".

ويسعي منتخب مصر للجمباز الفني رجال وآنسات على مزاحمة أبطال العالم والأولمبياد على منصات التتويج بعد الجهد الكبير المبذول من كافة عناصر اللعبة وعلى رأسهم اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين في إعداد هذا الجيل وخوض العديد من المنافسات القارية والدولية لاكتساب الخبرات الدولية ورفع علم مصر في المحافل العالمية.

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