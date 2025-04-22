اتحاد الجمباز يرشح علياء صالح لعضوية لجنة اللاعبين الأولمبيين

قرر مسئولو اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، ترشيح علياء صالح لاعبة المنتخب الوطني للجمباز الإيقاعي، لخوض انتخابات لجنة اللاعبين الأولمبيين، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، بمقر اللجنة الأولمبية في استاد القاهرة.

وتمتلك علياء صالح تاريخا مميزا من النجاحات والإنجازات في مختلف البطولات الدولية والقارية، وشاركت ضمن بعثة مصر في أولمبياد باريس 2024.

انتخابات لجنة اللاعبين

أعلن مسئولو اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس، إجراء انتخابات لجنة اللاعبين لأول مرة في تاريخ اللجنة الأولمبية المصرية.

وأرسلت اللجنة الأولمبية خطابا إلى الاتحادات الأولمبية يتضمن ترشيح لاعب أو لاعبة من كل اتحاد لخوض انتخابات لجنة اللاعبين المقرر إقامتها يوم الخميس الموافق 24 أبريل الجاري.

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