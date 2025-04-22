الثلاثاء 22 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اتحاد الجمباز يرشح علياء صالح لعضوية لجنة اللاعبين الأولمبيين

علياء صالح، فيتو
علياء صالح، فيتو

 قرر مسئولو اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، ترشيح علياء صالح لاعبة المنتخب الوطني للجمباز الإيقاعي، لخوض انتخابات لجنة اللاعبين الأولمبيين، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، بمقر اللجنة الأولمبية في استاد القاهرة.

وتمتلك علياء صالح تاريخا مميزا من النجاحات والإنجازات في مختلف البطولات الدولية والقارية، وشاركت ضمن بعثة مصر في أولمبياد باريس 2024.

انتخابات لجنة اللاعبين

أعلن مسئولو اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس، إجراء انتخابات لجنة اللاعبين لأول مرة في تاريخ اللجنة الأولمبية المصرية.

 

خطاب اللجنة الأولمبية المصرية، فيتو

وأرسلت اللجنة الأولمبية خطابا إلى الاتحادات الأولمبية يتضمن ترشيح لاعب أو لاعبة من كل اتحاد لخوض انتخابات لجنة اللاعبين المقرر إقامتها يوم الخميس الموافق 24 أبريل الجاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمباز اتحاد الجمباز إيهاب أمين علياء صالح المنتخب الوطني للجمباز اولمبياد باريس 2024

مواد متعلقة

اتحاد الجمباز يعلن قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم 2025

اتحاد الجمباز يدعو الجمهور لحضور افتتاح كأس العالم بالمجان

إعلان نتائج بطولة الجمباز للجامعات والمعاهد العليا

الطب الرياضي بأبي قير تجري الكشف الطبي للاعبي الجمباز بالإسكندرية
ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: القبض على شخصية مشهورة في قضية سارة خليفة والبحث عن رجل أعمال، حدث مرتقب بسد النهضة، الذهب يحطم الأرقام القياسية

واحد رسمي والتاني عرفي، اعترافات صادمة لامرأة جمعت بين زوجين فى الحوامدية: زوجى سافر وكنت محتاجة راجل يساندني

70 جنيها انخفاضًا للجرام، تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

بعد ضبط مذيعة المخدرات صاحبة الشهادة الابتدائية، تحرك برلماني بشأن تسلل غير المختصين للإعلام

انخفاض مفاجئ في أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025

أبرزها مواجهة ليفربول وتوتنهام، مواعيد مباريات الجولة 34 بالدوري الإنجليزي

دولة عربية تعلن دعمها لمرشح الشرق الأوسط لخلافة البابا فرنسيس

براتب 88 ألف جنيه، الحكومة توفر فرص عمل لهذا التخصص في قبرص

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع يسجل 26 ألف جنيه

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 22-04-2025 في الأسواق

الوضع هيتغير 180 درجة، أقوى تحذير من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم وغدا الأربعاء

المزيد

انفوجراف

المرشحون لخلافة البابا فرانسيس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم ترك السعي بين الصفا والمروة في الحج؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير حلم ضيق التنفس في المنام وعلاقته بانتهاء الصعوبات والمشاكل

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، النهي عن التشبه بالضالين والكافرين

المزيد
الجريدة الرسمية