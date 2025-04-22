أبطال وبطلات مصر في الجمباز الفني يتحدون نجوم العالم في كأس العالم بالقاهرة

رفع منتخب مصر للجمباز الفني (رجال وآنسات) شعار التحدي في بطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2025، عندما يخوضون منافسات البطولة أمام أبطال العالم وأوروبا وأولمبياد باريس خلال الفترة من 25 وحتى 28 أبريل الجاري، وذلك بصالة 1 في استاد القاهرة الدولي، بمشاركة 20 دولة وبمجموع 80 لاعبًا ولاعبة من نخبة نجوم الجمباز حول العالم.

ويسعى منتخب مصر للجمباز الفني رجال وآنسات لمزاحمة أبطال العالم والأولمبياد على منصات التتويج بعد الجهد الكبير المبذول من كافة عناصر اللعبة، وعلى رأسهم اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، لإعداد هذا الجيل وخوض العديد من المنافسات القارية والدولية لاكتساب الخبرات الدولية ورفع علم مصر في المحافل العالمية.

قائمة النجوم المشاركين في البطولة المونديالية

وتضم قائمة أبرز النجوم المشاركين في البطولة المونديالية:

كايليا نيمور (الجزائر): صاحبة ذهبية أولمبياد باريس 2024 على جهاز المتوازي.

أرتور دافتيان (أرمينيا): بطل سلسلة كؤوس العالم السابقة على جهاز حصان القفز.

هاملت مانوكيان (أرمينيا): بطل العالم على جهاز المتوازي في بطولة العالم للشباب 2023.

ڤهاج دافتيان (أرمينيا): لاعب أولمبي.

ماريوس جيورجيو (قبرص): لاعب أولمبي وبطل أوروبا.

ميلاد كريمي (كازاخستان): لاعب أولمبي.

ناريمان كوربانوف (أوزبكستان): صاحب فضية حصان الحلق في أولمبياد باريس 2024.

أوكسانا تشوسوفيتينا (أوزبكستان): أسطورة الجمباز بمشاركتها في 8 دورات أولمبية.

يمثل المنتخب المصري للرجال:

"محمد عفيفي - عبد الرحمن عبد الحليم - عمر الشبكي - أحمد المراغي - عمر العربي - علي عبد القادر".

المنتخب المصري للآنسات

ويمثل المنتخب المصري للآنسات: "جنى محمود - جودي عبد الله - جنى عبد السلام - دنا خليل".

تُعد هذه البطولة الختامية لسلسلة كؤوس العالم لعام 2025 تحت إشراف الاتحاد الدولي للجمباز (FIG)، والتي تُسهم في تحديد التصنيف العالمي النهائي للاعبين، كما سيتم خلالها تسليم الدرع العام لأبطال الأجهزة.

ومن جانبه أعرب الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي عن فخره بما وصل إليه اتحاد اللعبة خلال الفترة الماضية والتي كان ثمارها تتويج العديد من اللاعبين المصريين واعتلاء مصر منصات التتويج في افريقيا والبطولات الدولية في جميع المراحل.

وأكد أمين أن مصر تواصل انتصاراتها في تنظيم البطولات القارية والدولية فى جميع المجالات الرياضية بشكل عام والجمباز بشكل خاص.

وأضاف رئيس اتحاد الجمباز أن مصر في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تتمتع ببنية ومنشآت رياضية على أعلى مستوى تنافس بها العالم في استضافة البطولات الدولية والعالمية والعربية والقارية.

وتابع أمين أن اتحاد الجمباز يحظى بمساندة كبيرة من الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي.

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