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رياضة

الجودو، 15 لاعبًا في قائمة منتخب مصر بالبطولة الأفريقية

الجودو، فيتو
الجودو، فيتو

الجودو، يستعد المنتخب الوطني للجودو للمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية، المقرر إقامتها يومي 25 و26 أبريل الجاري، في كوت ديفوار.

وضمت قائمة المنتخب الوطني 15 لاعبا ولاعبة، جاءت كالتالي:

اللاعبين:

يسري سامي (60 كجم)

سعيد رمضان (66 كجم)

مروان أيمن (73 كجم)

عبد الرحمن عبد الغني (81 كجم)

علي عبد العال (90 كجم)

عبدالله عبد السميع (100 كجم)

عمر الرملي (100 كجم)

محمد أبورقية (+100 كجم)

اللاعبات:

نورا سالم (48 كجم)

زينب صفا (52 كجم)

تسنيم رشدي (57 كجم)

حبيبة حسين (63 كجم)

فاطمة غانم (63 كجم)

فريدة مجدي (70 كجم)

صفا سليمان (+78 كجم)

يذكر أن منتخب مصر للجودو توج بكأس البطولة الأفريقية العام الماضي، بعد التفوق على منتخبات الجزائر والمغرب وتونس، ويسعى للحفاظ على لقبه في ظل امتلاك عدد كبير من اللاعبين المميزين.

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