الجمعة 25 أبريل 2025
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رياضة

ثلاثي منتخب الجودو يودع بطولة أفريقيا بكوت ديفوار

منتخب الجودو
منتخب الجودو

ودع 3 لاعبين من المنتخب الوطني للجودو، منافسات بطولة أفريقيا المقامة  حاليا في كوت ديفوار يومي 25 و26 إبريل الجاري. 

وشهدت منافسات اليوم الأول من البطولة خروج فارس شحاتة من الدور الثاني لوزن 73 كجم، أمام بطل كوت ديفوار.

كما شهدت منافسات نفس الوزن خسارة مروان أيمن أمام بطل كوت ديفوار ضمن الدور الثاني من البطولة القارية.

وخسر محمد سعيد رمضان أمام بطل الجزائر في منافسات الدور الثاني لوزن 66 كجم.

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