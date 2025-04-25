ثلاثي منتخب الجودو يودع بطولة أفريقيا بكوت ديفوار

ودع 3 لاعبين من المنتخب الوطني للجودو، منافسات بطولة أفريقيا المقامة حاليا في كوت ديفوار يومي 25 و26 إبريل الجاري.

وشهدت منافسات اليوم الأول من البطولة خروج فارس شحاتة من الدور الثاني لوزن 73 كجم، أمام بطل كوت ديفوار.

كما شهدت منافسات نفس الوزن خسارة مروان أيمن أمام بطل كوت ديفوار ضمن الدور الثاني من البطولة القارية.

وخسر محمد سعيد رمضان أمام بطل الجزائر في منافسات الدور الثاني لوزن 66 كجم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.