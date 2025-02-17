براعم الجودو بالدقهلية يتربعون علي عرش الذهب ببطولة الجمهورية..صور

تربع لاعبى المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى لرياضة الجودو في محافظة الدقهلية، على عرش الذهب ببطولة الجمهورية للجودو مواليد 2014 و2015، خلال الفترة من 13 فبراير حتي 15 فبراير الجاري، وذلك بمشاركة 21 لاعب ولاعبه من براعم المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى لرياضة الجودو بالبطولة، حيث حصد لاعبى المشروع على 9 ميدالية ذهبية، و8 ميدالية فضية، و4 ميدالية برونزية.

هذا وقد جاءت النتائج كالتالى: البطل عمر محمد سعد المركز الأول والميدالية الذهبية وزن 37 ك، البطل حمزه سمير محمود المركز الأول والميدالية الذهبية وزن 33 ك، البطل يزيد محمد عبد الغني المركز الأول والميدالية الذهبية وزن 33 ك، البطل عمرو حسام عبد اللطيف المركز الأول والميدالية الذهبية وزن 39 ك، البطل محمد السيد سعيد حامد المركز الأول والميدالية الذهبية وزن 39 ك، البطل زياد حمادة محمد المركز الأول والميدالية الذهبية وزن 39 ك، البطل فارس محمد محمود المركز الأول والميدالية الذهبية وزن 55 ك

كما توجت البطلة شهد حجازي احمد أول الجمهورية والميدالية الذهبية وزن 36 ك، والبطلة ساندي محمد حامد اول الجمهورية والميدالية الذهبية 46 ك، البطل يحيي محمد عبد الحميد المركز الثاني وزن 37 ك، البطل ثائر محمد أحمد المركز الثاني وزن 30 ك، البطل مؤمن محمد السيد المركز الثاني وزن 33 ك، البطل حمزه كريم زكي المركز الثاني وزن 42 ك، البطل شريف عبدالله عبد السلام المركز الثاني وزن 46 ك، البطل ياسين عصام عبد الغني المركز الثاني وزن 50 ك، البطلة حبيبة سيد ابراهيم ثاني جمهورية والميدالية الفضية 39 ك، البطلة أسيل محمد مهدى ثاني جمهورية والميدالية الفضية 36 ك.

أما نتائج المركز الثالث جاءت كالتالي: البطل ياسين محمد عبد الفتاح المركز الثالث وزن 27 ك، البطل مروان محمد السيد المركز الثالث وزن 30 ك، البطل محمد محمد سعيد عبد المنعم المركز الثالث وزن 39 ك، البطل محمد معوض محمد المركز الثالث وزن 60 ك.

جاءت النتائج تحت قيادة الكابتن محمد سعد مدرب الجودو مرحلة البراعم، والدكتورة الشيماء عبدالمنعم مساعد مدرب مركز البراعم، وايناس نبيه ادارى المركز بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى بالدقهلية.

وكان ذلك بحضور الكابتن عبد الحليم السيد مشرف رياضة الجودو بإدارة الموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد السيد المشرف الفنى لرياضة الجودو، مرحلة البراعم بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى.

وتتقدم أسرة الشباب والرياضة بالدقهلية، بقيادة الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، بخالص التهاني والتبريكات للاعبين واللاعبات براعم الجودو بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية على هذه النتائج المشرفة ببطولة الجمهورية للجودو، وللمدير الفنى الكابتن محمد سعد، والكابتن محمد الضبع مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، والدكتور تامر عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة لبرامج الموهبه الرياضية، والدكتور محمد السيد المشرف الفني على المشروع.

المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، يعد أحد المشروعات المبشرة

الجدير بالذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، يعد أحد المشروعات المبشرة لمستقبل واعد للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، كما يعد واحدا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل فى هذا الشأن.

تأتي نتائج المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للآداء الرياضي، وتوجيهات الدكتورة مني عثمان وكيل الوزارة، والدكتور تامر عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة لبرامج الموهبه الرياضية، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وإشراف ومتابعة الكابتن محمد الضبع مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، والكابتن تامر المتولى المدير المالى للمشروع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.