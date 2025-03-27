أبطال فيلم «سيكو سيكو» يحتفلون بالعرض الخاص السبت المقبل

يحتفل أبطال وصناع فيلم الكوميديا سيكو سيكو بانطلاق العرض الخاص الأول للعمل يوم السبت المقبل الموافق 29 مارس بإحدى سينمات 6 أكتوبر.

قصة وأبطال فيلم سيكو سيكو

ويأتي فيلم "سيكو سيكو" من بطولة عصام عمر وطه دسوقي، باسم سمرة، خالد الصاوي، علي صبحي، تارا عماد، ديانا هشام، ومن تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس.

و تدور أحداث فبلم سيكو سيكو في إطار كوميدي اجتماعي، عن شابين الأول يعمل في شركة شحن، والثاني لاعب ألعاب فيديو، ومن ثم يتم توريطهم في مشكلات مليئة بالمفاجآت ويحاول الشابان النجاة بأقل الخساىر الممكنة.

ومن ناحية أخرى كان الفنان الشاب طه دسوقي، قد كشف عن كواليس استعداده لتجسيد دور النجم الراحل محمود الجندي في النسخة المعاصرة من فيلم شمس الزناتي.

وقال طه دسوقي في تصريح خاص لـ “فيتو”: سأجسد شخصية سلامة الطفشان التي قدمها الراحل محمود الجندى فى فيلم شمس الزناتى، لكن أثق فى الجمهور، وأريد أن أوجه رسالة أن الفيلمين لا ينتميان إلى بعضهما بعضا وأحداثهما مختلفة كل الاختلاف، فيجب ألا نخلط بينهما، فلكل منهما حكاية خاصة وأحداث استثنائية.

وتابع دسوقي: بعيدًا عن الفنان محمود الجندى، وعن الزعيم عادل إمام، أتمنى أن ينال دوري إعجاب الجمهور، وقصة الفيلم مأخوذ من الرواية العالمية المعنونة بـ “العظماء السبعة ” الذى جرى إنتاج أكثر من نسخة منها حول العالم، وأشارك فى بطولته أحدث النسخ للرواية رفقة محمد إمام، أمينة خليل، عمرو عبد الجليل، أحمد خالد صالح، وأحمد داش.

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