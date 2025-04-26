أخبار مصر اليوم: الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا.. توجيهات عاجلة للجامعات بشأن جداول الامتحانات.. ووزير الأوقاف يحضر جنازة البابا فرنسيس نيابة عن السيسي

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري، معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

نيابة عن السيسي، وزير الأوقاف يحضر جنازة البابا فرنسيس وسط حضور مكثف من زعماء العالم

بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، شارك في مراسم جنازة البابا فرنسيس -التي أقيمت اليوم الأحد الموافق ٢٦ أبريل ۲۰۲٥م، بساحة القديس بطرس بالفاتيكان- وفدٌ رسمي رفيع المستوى، برئاسة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وقد رافق وزير الأوقاف، السفير حسين السحرتي سفير جمهورية مصر العربية لدى الفاتيكان؛ ومعه المستشار تامر شاهين؛ والدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف.

جمارك مطار شرم الشيخ الدولي تضبط محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بـ مطار شرم الشيخ الدولي برئاسة عمرو محمد مبروك نائب مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية بالمخالفة للقرار الجمهوري رقم ١١٤ لسنة ١٩٧٣ بشأن حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة بين الدول وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

وزير التعليم العالي يوجه الجامعات بسرعة إعلان جداول الامتحانات

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، اليوم السبت، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة الغردقة.

التموين: ثبات أسعار السكر التمويني، و30 جنيها بالمجمعات الاستهلاكية

تشهد أسعار السكر المقرر على البطاقات التموينية استقرارًا في الأسعار وسط جهود حكومية مكثفة لضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين دون زيادتها خاصة للفئات الأولى بالرعاية.

امتحانات نهاية العام.. أبرز قرارات المجلس الأعلى للجامعات

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، اليوم السبت، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة الغردقة.

وزير الكهرباء: حلول عاجلة لاستقرار الشبكة الموحدة وتحسين جودة الخدمة

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الكهرباء يحظى بدعم كبير من الدولة، ويعمل فى إطار خطة متكاملة ومحددة لتوفير وإتاحة التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات، وخاصة مشروعات التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي، فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي.

تعيين اللواء رائد علي هيكل رئيسًا للهيئة العامة لتعليم الكبار

أعلنت الهيئة العامة لتعليم الكبار، تعيين اللواء مهندس رائد علي هيكل رئيسًا للهيئة العامة لتعليم الكبار.

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