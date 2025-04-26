جمارك مطار شرم الشيخ الدولي تضبط محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بـ مطار شرم الشيخ الدولي برئاسة عمرو محمد مبروك نائب مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية بالمخالفة للقرار الجمهوري رقم ١١٤ لسنة ١٩٧٣ بشأن حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة بين الدول وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

جهود منع عمليات التهريب بالمطارات

جاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إنجلترا على طائرة تيوي القادمة من مطار مانشستر، اشتبه محمد أحمد الخولي مأمور اللجنة الجمركية، في راكب أمريكي الجنسية تلاحظ من جواز السفر كثرة التردد، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة «X-ray» بمعرفة عبد الرحمن سيد وأحمد حسام مأمورى الفحص، والدكتور محمد شلبي رئيس قسم الفحص، فتلاحظ وجود أجسام معتمة ومتكررة.

وتم تكليف محمد أحمد الخولي مأمور الجمرك، بتفتيش الحقائب فتبين وجود عدد من العملات المعدنية القديمة مخبأة بين طيات الملابس يشتبه أن تكون أثرية، بالعرض علي إدارة الآثار بجنوب سيناء أكدت أن العملات أثرية وتعود للعصر الروماني واليوناني ومنها مايعود لعصر الإسكندر الأكبر.

قرر محمد لطفي مدير عام الإدارة العامة لجمارك الفروع، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢ لسنة ٢٠٢٥ بعد العرض على سلمى سلمان رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء.

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