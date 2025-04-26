التموين: ثبات أسعار السكر التمويني، و30 جنيها بالمجمعات الاستهلاكية

تشهد أسعار السكر المقرر على البطاقات التموينية استقرارًا في الأسعار وسط جهود حكومية مكثفة لضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين دون زيادتها خاصة للفئات الأولى بالرعاية.

وأكدت وزارة التموين ثبات أسعار السكر على البطاقات التموينية عند 12.5 جنيه للكيلو، دون أي تغيير خلال شهر مايو المقبل، رغم التقلبات العالمية في أسعار السلع الغذائية.

ويأتي هذا الاستقرار في إطار سياسة الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين.

وأشار المسئولون بوزارة التموين إلى أن مخزون السكر الإستراتيجي آمن ويكفي لتلبية احتياجات السوق المحلي، ويتجاوز 12 شهرًا، بجانب استمرار موسمي توريد القصب والبنجر، مما يعزز من استقرار الأسعار ويمنع حدوث أي أزمات مفاجئة.

ضح السكر داخل المجمعات الاستهلاكية بسعر 30 جنيها

من ناحية أخرى، أكدت وزارة التموين استمرارها في ضخ كميات كبيرة من السكر في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع، مع متابعة مستمرة للأسواق لضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن توفر كميات كبيرة من السكر الحر في فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة.

وأشار الدكتور شريف فاروق أنه يتم طرح السكر الحر في المجمعات الاستهلاكية بسعر 30 جنيهًا للكيلو، مشددًا على أن المخزون الإستراتيجي من السكر آمن ويكفي لفترات طويلة، ولا توجد أي أزمة في المعروض.

وأشار إلى أن الوزارة تتابع بشكل يومي عملية ضخ السلع الأساسية، لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.

الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في إطار الجهود المكثفة لتأمين احتياجات البلاد من السلع.

وأوضحت وزارة التموين أن الاحتياطي الإستراتيجي من السكر يتجاوز 12 شهرًا، بجانب استمرار موسمي توريد القصب والبنجر.

وأشارت إلى التعاقد على استيراد 6 آلاف طن لحوم مجمدة تُورد على أربع شحنات لتغطية احتياجات السوق المحلية لمدة عام.

وأكدت وزارة التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع التموينية جاءت كالآتي:

القمح 3.2 شهر

الزيت 3.1 شهر

الدواجن المجمدة 6.1 شهر

اللحوم الحية (سوداني) 5.6 شهر

اللحوم المجمدة 12 شهرًا، بالإضافة إلى وجود اكتفاء ذاتي من الأرز في السوق المحلية.

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