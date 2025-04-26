السبت 26 أبريل 2025
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أخبار مصر

تعيين اللواء رائد علي هيكل رئيسًا للهيئة العامة لتعليم الكبار

رائد هيكل
رائد هيكل
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أعلنت الهيئة العامة لتعليم الكبار، تعيين اللواء مهندس رائد علي هيكل رئيسًا للهيئة العامة لتعليم الكبار.

الهيئة العامة لتعليم الكبار

الهيئة العامة لتعليم الكبار هي هيئة حكومية مصرية تتبع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنشأت بالقانون رقم 8 لسنة 1991.

رئيس هيئة تعليم الكبار يشارك غدًا في ورشة عمل دولية لليونسكو

 

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الهيئة العامة لتعليم الكبار وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رئيس هيئة تعليم الكبار
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