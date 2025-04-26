تعيين اللواء رائد علي هيكل رئيسًا للهيئة العامة لتعليم الكبار
أعلنت الهيئة العامة لتعليم الكبار، تعيين اللواء مهندس رائد علي هيكل رئيسًا للهيئة العامة لتعليم الكبار.
الهيئة العامة لتعليم الكبار
الهيئة العامة لتعليم الكبار هي هيئة حكومية مصرية تتبع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنشأت بالقانون رقم 8 لسنة 1991.
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